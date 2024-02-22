SDXL-Lightning：一个步骤就能生成1024分辨率高清图像

Differential Diffusion是一个图像生成和编辑的平台,可以根据文本提示以及指定每个区域变化量的地图来修改图片。它能够为每个像素或图像区域提供定制化的变化量控制。这种细粒度的变化量控制为各种新的编辑能力打开了大门,例如控制个别对象被修改的程度,或者引入渐变的空间变化等。此外,该平台展示了该框架在图像补全领域的有效性,即在无缝融合新的内容时微调周边区域。它还提供了探索不同变化量效果的新工具。该框架仅在推理时运行,不需要模型训练或微调。展示了它与当前最先进的开源模型的集成效果,并通过定量、定性比较和用户研究进行了验证。