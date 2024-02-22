腾讯会议AI小助手上线 基于“混元”大模型打造

站长之家（ChinaZ.com）2月22日 消息:今天，腾讯公关总监张军激动地向公众宣布，腾讯会议AI小助手正式上线。他强调，这一创新应用代表了真正的大模型技术的力量。

根据官方网站的详细介绍，这款AI小助手能够全面覆盖会议的各个环节。通过简洁自然的指令，它能够完成信息提取、内容分析、智能提醒等复杂任务，极大地提升了会议效率和信息流转速度。

值得一提的是，腾讯会议AI小助手能够实时生成会议纪要，精确提炼当前议程下的讨论内容，让用户随时掌握会议重点。此外，它还能在会后智能提炼纪要，从云录制文件中快速提炼全场会议的讨论议题，并支持自动整理待跟进的工作事项、跟进人及完成时间等信息，帮助用户高效明确工作方向，提升执行力。

此外，该AI小助手还具备会议录制个性回顾、实时紧急回顾等多样化功能，满足了用户在会议过程中的各种需求。

张军透露，腾讯会议AI小助手是基于腾讯自研的通用大语言模型“混元”打造而成。

混元大模型于去年9月正式发布，是腾讯全链路自研的通用大语言模型，拥有超千亿参数规模，预训练语料超2万亿tokens。它具备强大的中文创作能力、复杂语境下的逻辑推理能力，以及可靠的任务执行能力，为腾讯会议AI小助手提供了强大的技术支撑。

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