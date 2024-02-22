英伟达 2024 财年第四季度营收 221 亿美元 同比增长265%

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:英伟达公布了截至2024年1月28日的2024财年第四季度财报，显示公司营收达到了221亿美元，同比增长了惊人的265%，环比增长22%。这一表现超过了分析师预期的204.1亿美元。

同时，归属于普通股股东的净利润（GAAP）为每股4.93美元，同比增长765%，环比增长33%。按非美国通用会计准则(Non-GAAP)计算，归属于普通股股东的净利润为每股5.16美元，同比增长486%，环比增长28%。

从全年来看，英伟达在2024财年的营收达到了609亿美元，同比增长126%。GAAP归属于普通股股东的净利润为每股11.93美元，同比增长586%;非美国通用会计准则归属于普通股股东的净利润为每股12.96美元，同比增长288%。

展望未来，英伟达预计2025财年第一财季的营收将达到240亿美元，上下浮动2%。这表明，公司对未来的增长持乐观态度。

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在财报发布后表示:“加速计算和生成式AI已经进入拐点，全球范围内来自各个公司、行业和国家的需求激增。我们的数据中心平台受到多元化驱动力的强劲支撑，包括大型云服务提供商、GPU专业厂商、企业软件和消费者互联网公司等。此外，以汽车、金融服务和医疗保健为首的垂直行业也达到了数十亿美元的规模。”

黄仁勋还强调，不到六年前推出的NVIDIA RTX系列现已成为拥有1亿游戏玩家和创作者的庞大PC平台，适用于生成式AI应用。他表示，未来一年将迎来重大的新产品周期，带来杰出的创新，推动行业向前发展。

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