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首批Vision Pro退货潮调查：缺乏应用 外形笨重

2024-02-22 07:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月22日 消息:在2月初，美国市场上架了售价3499美元起步（大约2.5万元人民币）的苹果Vision Pro。这款产品一经推出，立即在美国引发了抢购热潮，甚至在国内，由于需求高涨，一些非官方渠道的价格一度被炒至10万元左右。

然而，随着时间的推移，现在多个国内平台的代购价格已经降低至3万至4万元。尽管价格有所降低，但是最近的一些调查显示，这款苹果的新产品可能面临一些挑战。

根据央视财经的报道，对于首批购买苹果Vision Pro的客户中，有45%的受访者表示将选择退货。退货的数量与门店规模有关，大型门店的退货量相对较高。

苹果头显 Apple Vision Pro

业内人士分析，客户退货的主要原因有几个方面。首先，Vision Pro的外形较为笨重，长时间佩戴可能会引发疲劳，影响舒适度。其次，显示屏可能对眼睛产生疲劳感。此外，许多体验者认为，Vision Pro目前还缺乏足够吸引人的“杀手级应用”。

尽管面临退货潮，但苹果CEO库克对于Vision Pro在中国市场的上市仍保持乐观态度，他表示虽然不确定具体时间，但很快就会与大家见面。有消息透露，国行版的苹果Vision Pro预计将在4月或5月上市，价格预计在3万元左右。

在配置上，Vision Pro配备了M2芯片和R1芯片，整机包含12个摄像头、5个传感器和6个麦克风。它可以插电全天使用，同时也支持外接电池，续航时间可达2小时。在显示方面，Vision Pro采用了microOLED屏幕，每块屏幕的像素达到2300万，支持4K广色域视频和HDR渲染。

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