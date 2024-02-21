医院纷纷采用生成式人工智能，监管者面临跟不上风险的困境

划重点: - 🤖 大型医院正在尝试生成式人工智能，但目前没有明确的使用标准或风险披露。 - 💡 克利夫兰诊所首席数字官表示，生成式人工智能能够提高护理的某些方面，节省大量费用，但同时也会造成伤害。 - 🏥 医疗机构正在竞相采用生成式人工智能，但监管机构尚未跟上技术发展的步伐。

据外媒报道，大型医院正在积极尝试使用生成式人工智能技术，这种技术通常被视为能够彻底改变护理服务的某些方面，节省大量资金，或自动化与患者及时服务相关的行政任务。克利夫兰诊所的首席数字官罗希特・钱德拉表示，生成式人工智能能够实现所有这些目标，但同时他也提出了一个警告:“伤害不仅有可能发生，而且肯定会发生。”

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目前，医疗机构对生成式人工智能的实验越来越多，但与此同时，该技术的使用标准尚未明确，风险也没有清晰的披露。医疗行业正面临一项双重挑战，即需要尽快采用新技术以提高效率和服务质量，同时也要面对潜在的风险和责任。

在这种情况下，监管机构似乎还没有跟上生成式人工智能技术的发展步伐。虽然医院和诊所希望通过这种技术取得突破性进展，但监管者面临着如何管理和监督这一新兴技术的困境。生成式人工智能的潜在风险和未知因素使监管工作变得更加复杂，需要更加及时的法规制定和监管机制的建立。

医疗机构在竞相采用生成式人工智能的同时，监管者仍在努力跟上技术发展的脚步，以确保这种新技术能够为患者和医疗服务带来真正的益处，同时最大限度地减少潜在的风险和伤害。

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