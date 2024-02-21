OpenAI竞争对手Anthropic又获7.5亿美元投资

划重点: - 💰 Anthropic 与风险投资公司 Menlo Ventures 达成投资协议，额外获得7.5亿美元资金。 - 🤖 Anthropic 此前已从谷歌、亚马逊等公司获得了总额达73亿美元的投资。 - 🌐 Anthropic 将购买亚马逊 AWS 的云计算容量，以支持人工智能训练和推断。

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:人工智能公司 Anthropic 最近再次获得了一笔巨额投资，融资额7.5亿美元。

据《纽约时报》报道，该公司与风险投资公司 Menlo Ventures 本月达成了一项投资协议，额外获得了7.5亿美元的资金。这笔投资是 Anthropic 近一年来的一系列融资活动中的最新一笔，累计融资达73亿美元。其中，谷歌投资20亿美元，亚马逊投资40亿美元，另外还有两家亚洲电信公司投资1亿美元。去年5月，Anthropic 最初筹集了4.5亿美元的资金，投资者包括谷歌和 Salesforce 在内。

与亚马逊以及可能的谷歌达成的交易的一部分是，Anthropic 将从 AWS 购买云计算容量用于人工智能训练和推断。这样，亚马逊、谷歌、英伟达或微软等大型科技公司可以从人工智能中获益:他们未来可能会从人工智能明星获得巨额回报，同时，他们也正在为未来的大客户做准备。

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