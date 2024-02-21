春晚60万大奖得主现身 因反诈意识强险错失华为全家桶

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:近日，在热闹的春节氛围中，一个关于春晚60万元大奖的故事引起了广泛关注。原来，作为2024年春晚的独家互动合作平台，京东为观众准备了丰厚的奖品，其中包括华为全场景旗舰产品及问界M9的使用权，总价值高达60万元。在除夕夜的钟声敲响之际，10位幸运儿被抽中，他们将有机会获得这份难得的大奖。

然而，故事的主角黎先生，这位来自湖北黄冈市的00后年轻人，却因为高度的反诈意识，险些与这份大奖失之交臂。据报道，黎先生由于平时经常接到诈骗电话，对这类电话十分警惕。当京东的客服电话打来时，他误以为是诈骗电话，毫不犹豫地选择了挂断。

这一举动让黎先生险些错过了兑奖的机会。根据规则，如果在2月23日前无法完成登记，将视为自动放弃奖品。幸运的是，京东并没有放弃寻找黎先生。经过多次辗转联系，京东终于在21日成功找到了黎先生，并亲自上门为他颁发了这份大奖。

当京东的工作人员和黄冈市公安局的民警一同来到黎先生家时，他们不仅带来了华为全家桶大奖，还为黎先生颁发了反诈奖品和荣誉证书，上面写着“反诈意识杠杠滴”。这一举动不仅是对黎先生高度反诈意识的认可，也是对整个社会反诈意识的倡导。

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