Neuralink脑机接口人类已完全康复 可用意念操控鼠标

要点: 1. 马斯克宣布首个植入Neuralink脑机接口的人类已完全康复，可以通过意念操控鼠标。 2. Neuralink的目标是治疗疾病，提高人类与人工智能沟通的效率，进入脑机接口时代。 3. Neuralink的植入手术费用昂贵，计划在未来几年内进行更多手术，推进技术发展。

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:马斯克宣布首个植入Neuralink脑机接口的人类已完全康复，并可以通过意念操控鼠标。这标志着人类正式迈入脑机接口时代。

Neuralink的目标不仅是提高人类与人工智能的沟通效率，还包括治疗疾病，如帕金森症等。植入手术虽然昂贵，但Neuralink计划未来几年内进行更多手术以推进技术发展。马斯克希望通过脑机接口打造出与AI对话的超级人类，以应对人类智力输出速度不及AI的问题。

尽管融资情况并不顺利，但Neuralink团队正在努力推进计划实施。全世界仅有几十人植入脑机接口，Neuralink成为第一个将芯片植入人体的公司，其下一个突破性成就可能很快到来。

Neuralink的技术不仅可以治疗疾病，还可以让失去肢体使用能力的人通过意念控制手机或电脑。通过植入芯片，患者能够恢复运动功能，打开通向人类2.0版本的大门。Neuralink终于迈出了第一步，展现出了其伟大的潜力。

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