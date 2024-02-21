Groq最快AI推理芯片成本推算高得离谱 运行LIama2得1171万美元

划重点: - 💰 以1171万美元的成本运行 LIama2，引发热议 - 💻 Groq 的芯片性能高，但成本也随之增加 - 🔍 分析师对 Groq 成本和效益进行评估，与英伟达 GPU 进行对比

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:最近，Groq 公司推出了一款号称性价比高达英伟达 GPU100倍的 AI 推理芯片，引起了广泛关注。然而，运行其最快 AI 推理芯片 LIama2所需的成本高达1171万美元，让业内人士开始对其效益进行热议。网友们通过粗略估算发现，为了运行 LIama2，需要大约购买568块芯片，这一高昂的成本引发了许多讨论。

在成本问题上，与英伟达 GPU 进行对比也成为了焦点。据分析，为了运行单个 LLama70B 模型，需要购买约320张芯片，总成本约为1千万美元。相较之下，英伟达的 H100卡性能虽然一半于 Groq，但价格仅为30万美元，采购和运营成本更低。这些数据让人开始重新评估 Groq 芯片的性价比。

除了网友们的讨论，一些分析师也加入了对 Groq 芯片成本和效益的评估。根据其中一位分析师的计算，运行 LLaMA70b 模型需要572张芯片，每年电费将花费25.4万美元。相比之下，使用4张 H100卡可以实现 Groq 一半的性能，且采购和运营成本更低，这进一步凸显了 Groq 成本的挑战。

在这场关于 Groq 芯片成本和效益的讨论中，公司本身也积极参与。Groq 回应称，他们的目标客户不是单卡用户，且他们的芯片价格实惠高效，由于自主研发芯片到系统的整套流程，没有中间商。然而，对于 Groq 是否能撼动英伟达的地位，业内人士持观望态度，认为还需进一步观察。整体而言，Groq 推出的 AI 推理芯片在性能上取得了突破，但成本问题仍需解决。

项目入口:https://top.aibase.com/tool/groq

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