小米14 Ultra首发金沙江电池：续航提升17%达5300mAh

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:明天（2月22日）小米14Ultra将正式亮相，而今天，官方提前放出了一则令人振奋的消息:这款新品将首发小米金沙江电池，标志着小米在电池技术上的又一重大突破。

据悉，这款全新金沙江电池以其高达779Wh/L的能量密度，荣登小米史上能量密度最高的电池宝座。在如此强大的技术支持下，小米14Ultra的续航能力预计将提升高达17%，为用户带来更加持久的使用体验。

在技术的背后，是小米对细节的极致追求。金沙江电池采用了最新一代硅碳负极技术，不仅在体积上缩小了8%，同时电量也提升至了5300mAh。更令人瞩目的是，其硅含量高达6%，成为了小米电池中的佼佼者。

而除了电池技术的升级，小米14Ultra在其他方面也展现出了Ultra级的实力。在强度方面，小米14Ultra将首发小米龙铠架构，通过采用高强度铝合金6M42”以及CNC一体成型技术，使得手机的抗弯性能提升了100%，为用户提供了更加坚固耐用的手机体验。

在通信方面，小米14Ultra同样不甘示弱。它搭载了双向卫星通信系统以及全新的小米澎湃T1信号增强芯片，使得手机的信号表现达到了行业领先水平。

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