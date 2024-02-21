马斯克X平台与Midjourney正商谈合作 致力于生成式AI项目

**划重点:** 1. 🌐 Elon Musk的X平台与Midjourney，Inc据称正在商谈合作，可能致力于开发生成式人工智能相关项目。 2. 🧠 合作可能涉及在选举前识别X平台上的GenAI内容，以推动人工智能技术的应用。 3. 🤖 Midjourney公司的生成式AI程序类似于其他项目，如OpenAI的DALL-E和Stability AI的Stable Diffusion。

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:Elon Musk的X公司正在与名为Midjourney的生成式人工智能计划进行商谈，该公司可能在未来的人工智能项目上展开合作。Midjourney是这个生成式AI计划的开发者，该计划能够根据自然语言描述生成图像，也被称为提示。与其他项目如OpenAI的DALL-E和Stability AI的Stable Diffusion相似，Midjourney的程序具有类似的功能。

合作的可能性包括在X平台上引入类似的功能，或者Elon Musk宣布的Grok AI聊天机器人。该合作还有望在选举前帮助识别X平台上的GenAI内容。这意味着双方可能致力于开发能够更好理解和生成人工智能内容的技术，为未来的选举和社交媒体平台提供更先进的功能。

此次合作可能推动人工智能技术在社交媒体和其他领域的应用，使用户能够更轻松地创建和共享具有创造性的内容。考虑到Elon Musk一直在推动科技创新，此次与Midjourney的合作可能是X平台进一步发展的一部分，也是推动人工智能技术不断进步的一步。

，Elon Musk的X与Midjourney的合作可能引领未来人工智能技术的发展，为社交媒体平台带来更多创新和可能性。这也符合Musk一直以来对技术创新的追求，将有助于推动人工智能在各个领域的广泛应用。

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