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美国众议院众多党派携手成立跨党派人工智能特别工作组

2024-02-21 10:04 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🏛️ 美国众议院两党领导人宣布成立人工智能特别工作组，致力于应对人工智能的迅猛崛起。

2. 🤝 特别工作组由约翰逊（共和党）和杰弗里斯(民主党)领导，将制定关于人工智能的潜在监管框架和国会可采取的政策步骤的全面报告。

3. 💼 特别工作组的主席是奥伯诺尔特（共和党）和刘特(民主党)，成员包括来自两党的国会议员，旨在推动人工智能领域的合作和立法进展。

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:美国众议院众多党派领导人于周二宣布成立了一支新的人工智能特别工作组，旨在应对人工智能的迅猛崛起。众议院议长迈克·约翰逊（共和党，路易斯安那州）和少数党领袖哈基姆·杰弗里斯(民主党，纽约州)宣布了这个由24名成员组成的特别工作组，其任务是制定关于人工智能的监管框架和国会可能采取的政策措施的全面报告。

约翰逊表示:“由于人工智能的进展有可能迅速改变我们的经济和社会，国会有责任以跨党派方式合作，理解和规划这一转型性技术的承诺和复杂性。”

这次成立的人工智能特别工作组将由主席奥伯诺尔特（共和党，加利福尼亚州）和刘特(民主党，加利福尼亚州)领导。奥伯诺尔特拥有人工智能硕士学位，并拥有视频游戏公司FarSight Studios。刘特曾致力于制定监管人工智能的立法，事实上，他在去年通过ChatGPT撰写了一项法案。

开会，会议

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

特别工作组的成员来自两党，其中共和党代表包括弗吉尼亚州的本·克莱恩、阿肯色州的弗伦奇·希尔、得克萨斯州的迈克尔·克劳德、密苏里州的埃里克·伯利森、佐治亚州的里奇·麦科密克等。民主党代表包括伊利诺伊州的比尔·福斯特、科罗拉多州的布列塔尼·佩特森、密歇根州的海莉·斯蒂文斯等。

在国会努力应对迅速发展的人工智能技术方面，立法倡议已经在很大程度上陷入停滞。参议院多数党领袖查克·舒默（民主党，纽约州）表现出对推动该问题前进的浓厚兴趣。

总统拜登已经通过多项行政措施迎接人工智能时代。去年，副总统卡玛拉·哈里斯与欧洲领导人会面，讨论人工智能政策。随着技术领域近年来爆发出生成式人工智能，该技术在给予开放式指令时可以生成文本、照片和其他媒体，引发了对于广泛使用可能导致大量工作变得过时的担忧。

OpenAI在2022年底推出的ChatGPT引起了轰动，该技术使用先进的语言模型回应开放式请求并撰写上下文。最近，该人工智能初创公司展示了其Dora AI程序的预告，该程序可以根据用户简单的文本提示创建逼真的视频。这项技术已经在竞选活动中造成混乱，上个月虚假的电话通过伪造拜登的声音试图劝阻新罕布什尔州的选民不支持他。

联邦通信委员会本月裁定，禁止使用由人工智能生成的克隆声音。这标志着在处理人工智能迅速发展的技术方面，政府和国会正逐步采取行动。

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