华尔街分析师表示，英伟达即将公布的财报将为 AI 投资热潮定下基调

## 划重点: 1. 🌐 **科技革命引发投资者热议:**2024年初，投资者围绕人工智能革命货币化展开激烈讨论，类似1995年互联网兴起的科技变革即将发生。 2. 💼 **企业支出成焦点:** 分析师Daniel Ives指出，关注企业支出趋势至关重要，对验证高估值、为未来增长道路铺平具有关键作用。 3. 💻 **英伟达成为焦点:** 微软、谷歌等科技巨头财报电话会议中，人工智能基础设施资本支出增加，标志着人工智能货币化的开始。。

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:2024年初，投资者围绕人工智能的货币化展开激烈讨论，类似1995年互联网兴起的科技变革即将发生，引发了科技格局的重大转变。分析师Daniel Ives指出，关注企业支出趋势对于验证高估值、为未来增长道路铺平具有关键作用。

在最近的微软、谷歌等科技巨头的财报电话会议中，人工智能基础设施的资本支出有所增加，标志着科技领域人工智能货币化的开始。目前，焦点转向英伟达公司，被视为人工智能先驱的公司即将发布财报并提供指导。

投资者特别关注数据中心人工智能支出的速度，因为英伟达仍然是为生成式人工智能应用提供动力的GPU的主要选择。尽管一些人对估值感到担忧，特别是像微软、Palantir Technologies Inc和MongoDB公司这样专注于人工智能的公司，但许多投资者认识到这些科技巨头在塑造未来方面的作用和变革潜力。

预测显示，人工智能支出将大幅增加，未来十年的增量支出预计将达到1万亿美元。目前，讨论主要围绕以企业为导向的生成式人工智能，以及以消费者为中心的人工智能计划，受到Alphabet、Meta、亚马逊和微软等重要参与者的关注。

英伟达的收益报告对科技行业和更广泛的市场都具有巨大意义。分析师密切关注企业的GPU订单和需求趋势，将Nvidia和微软视为人工智能革命的主要受益者，预计2024年将出现更多人工智能创新衍生品。上周，Wedbush分析师Matt Bryson预计英伟达第四季度营收和每股收益分别为200.1亿美元和4.48美元，支持这一预测的原因是人工智能基础设施支出持续增长和对高带宽内存（HBM）的高需求。

英伟达即将发布的财报将为科技行业和更广泛的市场带来巨大影响，特别是在人工智能投资方面。

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