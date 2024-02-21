OOTDiffusion：一个高度可控的虚拟服装试穿AI工具

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:OOTDiffusion是一个高度可控的虚拟服装试穿开源工具，经过测试，效果非常出色。该工具可以根据不同性别和体型自动调整，与模特身形非常贴合。同时，用户也可以根据自己的需求和偏好调整试穿效果。此外，OOTDiffusion支持两种模式:半身模型和全身模型。

在主要功能方面，OOTDiffusion利用潜在扩散模型的先进技术实现了高质量的服装图像生成和融合，确保试穿效果自然逼真。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/ootdiffusion

试玩地址:https://ootd.ibot.cn/

用户可以选择半身模型进行上半身服装试穿，适合T恤、衬衫等上身服装;也可以选择全身模型进行全身服装试穿，包括上身、下身和连衣裙等服装类型。

测试效果如上图

通过调整模型路径、服装路径、缩放比例和采样次数等参数，用户可以精细控制虚拟试穿的细节和效果，满足不同的试穿需求和偏好。

OOTDiffusion通过精心设计的算法能够将选定的服装自然且逼真地融合到用户提供的模型图像中，无论是纹理、光影还是服装的自然摆动都能精确呈现。总的来说，OOTDiffusion项目是开源的，为用户提供了一个高度可控的虚拟试穿工具，帮助他们更好地选择和体验服装。

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