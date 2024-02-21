马斯克称首位脑机接口受试者或已康复 可思维控制鼠标

特斯拉CEO埃隆·马斯克近日在社交媒体平台X上宣布了一个令人激动的消息:人类首次脑机接口技术试验取得了显著进展。

据悉，Neuralink公司的首位人类受试者已完全康复，并能通过思维控制电脑屏幕上的鼠标移动。这一里程碑式的成就，不仅证明了脑机接口技术在人类身上的巨大潜力，也为未来的医学和科技发展开辟了新的道路。

一直以来，Neuralink公司在脑机接口领域的研究备受关注。该公司之前已在猴子身上进行了芯片植入实验，并成功获得了美国食品和药物管理局的批准，正式启动了首次脑植入设备的临床试验。此次试验的主要目标是探索脑机接口技术在瘫痪患者中的应用，以期帮助他们恢复运动功能，提高生活质量。

据了解，参与这项临床试验的患者需满足因颈部脊髓损伤或肌萎缩侧索硬化症（ALS）导致的瘫痪条件。试验周期长达六年，参与者需首先完成18个月的研究阶段。随后，他们还需每周至少投入两个小时进行脑机接口方面的研究工作，为科技进步贡献自己的力量。

值得一提的是，目前已有数千人排队等候植入Neuralink的大脑植入设备。该公司计划在未来几年内为超过2.2万人植入芯片，为人类带来更加便捷和高效的生活体验。随着这一技术的不断发展和完善，我们有理由相信，未来的生活将更加美好，充满无限可能。

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