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小米 14 Ultra搭载澎湃 T1 信号增强芯片 支持双向卫星通信

2024-02-21 09:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:小米官方近日持续为即将于2月22日晚7点发布的小米14Ultra旗舰手机进行预热，并陆续揭晓了新机的关键配置信息。

据悉，小米14Ultra手机将支持双向卫星通信，并搭载全新的澎湃T1信号增强芯片，为用户带来前所未有的通信体验。此外，新机还采用了全新小米龙铠架构，具备超高强度，为手机安全保驾护航。

在续航方面，小米14Ultra配备了全新超高密度硅碳负极电池，不仅体积更小，而且电量更足，满足用户长时间使用的需求。

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影像系统方面，小米14Ultra也毫不逊色。它搭载了先进的生成式AI大模型，号称即使在30X以上超高倍变焦下也能保持清晰的画质。同时，全新徕卡光学系统和徕卡四摄六焦段的加入，让拍照效果更上一层楼。此外，小米14Ultra还全面重构了光路设计，带来了进光量的显著提升，配合全新升级的“人像大模型”，让每一张照片都充满层次感。

值得一提的是，小米14Ultra手机还将搭载全新徕卡Summilux光学镜头和第二代一英寸影像传感器——索尼光喻LYT-900，以及第二代无级可变光圈，最大光圈达到ƒ/1.63。此外，新机还配备了一颗3.2x人像镜头（75mm ƒ/1.8）和一颗5x潜望长焦(120mm ƒ/2.5)，均采用IMX858传感器，为用户带来更多样化的拍摄选择。

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