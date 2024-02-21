Adobe推类ChatGPT助手AI Assistant 并集成到PDF中

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:Adobe推出生成式AI助手AI Assistant，集成到PDF阅读器中。AI Assistant类似于ChatGPT，可以提供摘要、核心见解，回答问题等功能。当前测试版可在Acrobat Personal、Teams和Acrobat Pro中使用。

Adobe的AI助手可以帮助用户快速了解PDF文档的核心内容，查找所需信息，并将文本整理为要点、电子邮件文本、演示文稿等格式。用户可以通过AI生成引擎验证答案来源，跨多个文档和来源获取服务，以及为PDF文档创建个性化美观的内容。

用户可以通过新的附加订阅计划使用AI Assistant的全部功能，包括Reader和Acrobat的个人、团队订阅计划，以及未来几周内将推出的桌面版客户功能。企业客户可以使用私人测试版。Adobe的AI助手将为智能文档提供更多体验渠道，提升Reader和Acrobat的商业价值。

Adobe高级副总裁Abhigyan Modi表示，生成式AI为智能文档提供了更多体验渠道，AI助手的推出将提升Reader和Acrobat的商业价值。随着AI技术的不断发展，Adobe在30多年的PDF阅读器发展中持续优化功能，帮助用户更高效地处理和共享信息。

通过AI助手的集成，Adobe希望帮助全球超过3万亿份PDF文档挖掘新的商业价值。用户可以更快速地获取文档信息，整理和共享文本内容，并在不同类型文档之间轻松切换，提高工作效率。Adobe的AI助手为用户提供了更智能、便捷的PDF阅读和处理方式。

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