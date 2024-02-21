小米平板6S Pro出厂搭载澎湃OS 雷军：个人移动计算中心

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:小米平板6S Pro即将在2月22日晚与小米14Ultra一同揭开神秘面纱。今早，雷军亲自为这款新品站台，详细介绍了其独特之处。

据雷军介绍，小米平板6S Pro出厂即搭载了小米自研的澎湃OS，这一创新使得它成为了人车家全场景中不可或缺的个人移动计算中心。这一系统不仅功能强大，而且应用场景丰富。

具体而言，小米平板6S Pro不仅可以作为汽车的智能控制中心，通过插入座椅背部并与汽车Wi-Fi连接，自动唤起控车界面，接入原生车机系统。后排乘客可以通过它自主调节副驾座椅、空调，选择导航目的地与路线方案，甚至还可以作为影音娱乐屏使用，支持超过30项控车功能。

同时，小米平板6S Pro还可以作为智能家居的中枢控制器。通过澎湃OS，它可以随时化身为家中的智能设备管理器，实现一键控制。无论是灯光、空调还是其他智能设备，都可以轻松搞定。

在硬件配置方面，小米平板6S Pro同样不俗。它采用了12.4英寸3K屏幕，支持144Hz七挡可变刷新率，为用户带来流畅的视觉体验。同时，搭载了第二代骁龙8芯片，最高可选16GB1TB大容量存储，内置10000mAh大电池，并支持首发120W秒充技术，续航和充电速度都相当出色。

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