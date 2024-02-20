Reddit大佬开发GLIGEN GUI 可指定图像大小、位置等

站长之家（ChinaZ.com）2月20日 消息:Reddit的一位顶尖用户表示，由于找不到GLIGEN的直观图形用户界面（GUI），他决定亲自制作一个。这个工具让用户可以控制生成图像的大小、位置和元素之间的空间关系，简直太牛了!

GLIGEN GUI项目地址：https://top.aibase.com/tool/gligen-gui

GLIGEN项目地址：https://top.aibase.com/tool/gligen

使用GLIGEN，你可以精确指定每个图像对象的布局和位置，比如将一只穿着宇航服的猫放在画面中央，让它占据主要部分。猫的宇航服是亮银色的，在月球的表面下方，带有一些陨石坑，背景则是繁星点点的夜空。

GLIGEN的主要功能和特点包括文本到图像生成和几何布局控制。它能够根据自然语言描述生成高质量的图像，同时允许用户通过定义对象的几何布局来精确控制元素位置。这种灵活性和创造性让用户不仅可以通过文本描述引导图像生成内容，还可以通过几何布局细化和个性化生成的图像。

GLIGEN通过提高图像一致性和准确性，使最终图像更忠实于用户的初始描述。它为用户提供了一个简单而强大的工具，让他们能够按照自己的想法创造出惊人的图像作品。

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