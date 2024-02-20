Comfyui更新Stable Cascade 7个模型整合为两个模型文件

站长之家（ChinaZ.com）2月20日 消息:Comfyui官方最近更新了Stable Cascade，原来需要下载7个模型，现在整合为两个模型文件，用户只需选择C阶段和B阶段的模型文件即可。这一更新大大简化了操作流程，提高了用户的便利性。

除了模型的更新，Comfyui官方还发布了多种Stable Cascade玩法的示例工作流，包括文生成图、图生成图以及图片融合。经过这次更新，使用合并后的模型生成的图片在质量和美观度上都有了显著提升，而且我都是直接使用Midjourney的提示词来生成图片。

然而，这次更新也带来了一个问题，生成的图片都带有一些伪影，这对画面效果有着较大的影响。希望官方能在不久的将来修复这个问题，提升用户体验。

工作流及模型下载:https://comfyanonymous.github.io/ComfyUI_examples/stable_cascade/

操作步骤:

首先下载stable_cascade_stage_c.safetensors和stable_cascade_stage_b.safetensors检查点，并将它们放在ComfyUI/models/checkpoints文件夹中。

稳定级联是一个3阶段的过程，首先用阶段C扩散模型生成低分辨率潜像。然后使用阶段B扩散模型放大该潜伏期。然后，该放大的潜像被再次放大，并由阶段A VAE转换到像素空间。

请注意，您可以下载页面中的所有图像，然后将其拖动或加载到ComfyUI上，以将工作流嵌入到图像中。

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