首页 > 业界 > 关键词  > Groq最新资讯  > 正文

AI视野：大模型最快推理芯片Groq登场；真人视频冒充Sora；Stable Diffusion WebUI Forge推出；字节辟谣推出中文版Sora

2024-02-20 15:20 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI视野】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://top.aibase.com/

📰🤖📢AI新鲜事

大模型最快推理芯片一夜易主 Groq每秒可达500tokens

【AiBase提要:】

⭐️ Groq推出的大模型推理芯片性能突出

⭐️ 芯片由谷歌TPU原班人马自主研发

⭐️ Groq目标三年内超越英伟达

官网地址:https://wow.groq.com/

魔幻!出现真人视频冒充Sora，威尔·史密斯澄清吃面视频是真的

image.png

【AiBase提要:】

⚙️ 视频生成领域混乱:真实视频竟然冒充AI视频

🕵️ 威尔·史密斯澄清:吃面视频是自己亲自录制，演了一把人工智能生成的自己

🌐 Sora测试遥遥无期，不少网友纷纷用真实视频冒充Sora生成的视频

字节辟谣推出中文版Sora:还无法完善产品落地

【AiBase提要:】

⭐ 字节跳动推出新视频模型Boximator

⭐ Boximator仍是研究项目

⭐ 距离完善产品还有相当距离

Gemini一眼识破Sora视频是AI生成?百万token上下文能力碾压GPT-4

图片

【AiBase提要:】

⭐Gemini1.5真实水平测试

⭐100万token应用范围

⭐Gemini1.5Pro强大性能

AI 虚拟代理将取代搜索引擎 专家:到2026年搜索量将下降25%

【AiBase提要:】

⭐️搜索引擎数量下降25%

⭐️虚拟代理夺走搜索营销份额

⭐️重视内容质量，搜索引擎算法改变

Midjourney创始人:版权问题暂时无解，AI生图不是要取代艺术家

【AiBase提要:】

⭐️ AI生图并非要取代艺术家

⭐️ Midjourney平台快速产生创意

⭐️ AI技术对艺术未来影响待观察

宾夕法尼亚大学工程师研发可用光波训练AI的芯片

【AiBase提要:】

⭐️ UPenn工程师研发新型芯片，利用光波训练人工智能数学计算

🚀 创新芯片或大幅提高计算速度、降低能源消耗、提升在线隐私保护

🌟 硅光子芯片结合纳米材料与光学数学计算，为发展AI工具提供平台

🤖📱💼AI应用

速度快一倍!Stable Diffusion WebUI Forge 性能强大 显卡差也不怕了

image.png

【AiBase提要:】

⭐️ Forge实现推断速度提升，比Web UI速度快一倍

⭐️ Forge支持更大规模扩散与批处理，显卡较差也能带得动

⭐️ 不同GPU环境下均有性能提升

安装地址:https://top.aibase.com/tool/stable-diffusion-webui-forge

本地LLM运行工具Ollama Windows 预览版推出

QQ截图20240220103011.png

【AiBase提要:】

⭐️ Ollama是一款开源的大型语言模型工具

⭐️ 支持多种模型和类似于OpenAI的API接口

⭐️ 支持用户自定义和创建模型，提供强大功能

下载地址:https://top.aibase.com/tool/ollama-windows-preview

Meta发布全新AI自动剪辑视频工具Agents LAVE

image.png

【AiBase提要】

⭐️ 结合AI技术生成简单短视频和广告视频

⭐️ 工具包括输入提示、素材库和视频时间轴

⭐️ Agents支持五种LLM功能，实现语言构建视频编辑

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2402.10294.pdf

AnimateLCM-SVD-xt:只需4步就能生成高质量视频

image.png

【AiBase提要:】

⭐LCM技术蒸馏的SVD模型

⭐视频生成时间缩短

⭐25帧576x1024分辨率视频

模型下载地址:https://top.aibase.com/tool/animatelcm-svd-xt

UC伯克利研究者推大世界模型（LWM） 与Gemini1.5Pro能力相当

image.png

【AiBase提要:】

⭐️ LWM模型表现优于Gemini Pro和OpenAI的GPT-4

⭐️ LWM利用RingAttention技术训练长序列

⭐️ LWM模型支持文本检索和视频分析

项目地址:https://top.aibase.com/tool/large-world-models

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • REECHO 睿声:睿声 - 超拟真瞬时语音克隆平台

    REECHO.AI 睿声是一个超拟真的人工智能语音克隆平台。用户可以上传语音样本,系统利用深度学习技术进行语音克隆,生成质量极高的 AI 语音,可以实现不同人物的语音风格转换。该平台提供语音创作、语音配音等服务,让更多人可以通过 AI 技术参与语音内容的创作,降低创作门槛。平台定位大众化,提供免费使用基础功能。

    语音合成 语音克隆 AI配音

  • LongRoPE:将LLM上下文窗口扩展至200万令牌的技术

    LongRoPE是微软推出的技术，可以将预训练大型语言模型（LLM）的上下文窗口扩展到2048k（200万）令牌，实现从短上下文到长上下文的扩展，降低训练成本和时间，同时保持原有短上下文窗口性能。适用于提高语言模型在长文本上的理解和生成能力，提升机器阅读理解、文本摘要和长篇文章生成等任务。

    LLM 上下文扩展 微软技术

  • Gemini for Google Workspace:Google Workspace的AI助手

    Gemini是Google为Gmail、文档、电子表格等Google Workspace提供的人工智能助手,可以帮助用户更高效地处理电子邮件、创建演示文稿等日常办公任务,具有企业级安全与隐私保护。推出Gemini for Workspace标志着谷歌对AI业务产品的重大重塑，使得谷歌之前混乱、不断变化的AI品牌形象变得更加清晰。尽管先前宣布的Duet AI尚未正式面向公众发布，但Gemini Business提供了方便的购买流程，任何Workspace商业客户都可以轻松订阅该服务。除了面向公众的套餐外，谷歌还推出了“Gemini Enterprise”版本，该版本没有使用次数限制，但需要通过“联系我们”的方式获取，无法直接在线购买。Enterprise版本的费用为每月每用户30美元，提供额外的AI会议功能，例如Gemini可以翻译100多种语言对的字幕，并即将可以自动记录会议笔记。

    人工智能 生产力 协作

  • gemma.cpp:谷歌Gemma模型的轻量级C++推理引擎

    gemma.cpp是谷歌为Gemma模型开发的轻量级、独立的C++推理引擎。它专注于为Gemma 2B和7B模型提供简洁、直接的实现，旨在支持研究和实验用例，易于嵌入其他项目且具有高度的可修改性。gemma.cpp利用Google Highway库，优化了CPU推理性能。

    机器学习 C++ 深度学习

  • Seudo:AI驱动的数据工作流引擎

    Seudo是一款AI驱动的数据工作流引擎，旨在快速、轻松、可扩展地进行数据伪装。我们强大的数据引擎结合AI助手，不仅为您提供了快速方便地转换数据的工具，还会分析您的数据并提供关键洞察和建议。Seudo支持多种关键转换操作，使您的数据集可以安全地与客户、同事和客户共享，包括个人数据的删除、稀有事件的屏蔽和日期时间戳的时间偏移。Seudo开发团队目前正在将我们的数据引擎转变为一个云门户，在那里用户可以构建、存储和管理您的伪装工作流。配合我们的API，Seudo可以无缝集成到任何现有的CI/CD工作流程或数据管道中。与此同时，请探索并享受我们的演示应用。

    数据工作流 数据伪装 AI助手

  • sora cand:AI视频生成工具

    Sora AI Video Generator是一款用于生成AI视频的工具。它可以根据提供的文本内容，自动合成出高质量的视频。该工具具有智能视频编辑、自动配乐、特效添加等功能，可以满足用户在影视制作、广告制作、社交媒体营销等领域的需求。定价方面，请访问官方网站了解详情。

    AI视频 视频生成 智能编辑

  • Create a Meme:创建、分享、享受定制化的梗图

    Create a Meme是一个直观的梗图创建工具，用户可以使用该工具来创建自定义的梗图，并与他人分享。该工具提供了丰富的模板和编辑功能，使用户能够轻松地制作出有趣的梗图。Create a Meme还提供了一系列的Meme产品，包括第一梗图插件和第一梗图GPTs。

    梗图 创意 趣味

  • Thread:即时创建应用的线框图，传达您的构思

    Thread App是一个帮助您快速创建简单交互式线框图的工具，用于测试和分享您的构思。通过描述您想要构建的内容，Thread AI可以快速生成与您描述匹配的线框图。您还可以通过进一步的指令或手动编辑来自定义您的线框图。无论是设计师、开发者还是产品经理，Thread都是测试构思的最快捷方式。

    线框图 原型 交互设计

  • ChatGPT Easy Folders:拖放文件夹，嵌套子文件夹，彩色文件夹，高级聊天记录搜索

    ChatGPT Easy Folders是一个简单而强大的工具，用于组织ChatGPT聊天记录。它可以创建文件夹和子文件夹，支持拖放操作，提供彩色文件夹和高级聊天记录搜索功能。

    ChatGPT 文件夹 聊天记录

  • AI URL to Video:该插件使用人工智能提取网页的主要文本内容，并一键生成视频。

    FlexClip AI URL转视频是由FlexClip推出的在线AI 网页生成视频插件，可以提取网页的主要内容，并自动匹配适当的媒体资源来生成视频。在生成过程中，您可以编辑内容并替换视频和图片，以获得更满意的结果。

    视频制作 人工智能 网页转视频

  • Hevolve AI:学习、研究、发现知识的AI助手

    Hevolve AI是一款AI助手，可以帮助用户学习、研究和发现知识。它提供个性化的学习体验、与用户进行人性化互动，并支持多语言教学。Hevolve AI可以根据用户的学习进度提供适时的内容，并通过互动评估和实时反馈提升学习效果。它还提供与教材互动学习、自适应内容传递等功能，致力于让学习变得简单、易用和愉快。

    教育 人工智能 学习助手

  • DrLambda:智能生成专业幻灯片和内容

    DrLambda是一个AI助手，可以将您的文档、网页、视频和推文转换为专业幻灯片和文档。它可以从多个来源合成内容，并实现精确的叙述。DrLambda提供了一系列工具，帮助您从灵感到印象的完美叙事。无论是研究、讲座设计，还是从任何来源提取信息，DrLambda都能帮助您轻松地整理和访问您的见解和信息。

    幻灯片 文档 内容

  • ChatGTP Batch Delete History:ChatGPT批量删除历史记录

    ChatGPT Batch Delete History Bulk是一个Chrome插件，通过提供简单的批量删除聊天历史记录的解决方案，改进了ChatGPT的使用体验。它增强了ChatGPT的交互管理，确保用户隐私，并简化了清理对话记录的过程。主要功能包括：轻松批量删除、批量归档、批量取消归档和选择性时间筛选等。

    ChatGPT 批量删除 聊天历史记录

  • ChatGPT Batch Tasks:批量运行ChatGPT任务

    ChatGPT Batch Tasks Excel是一个Chrome插件，帮助用户批量运行ChatGPT任务，无需OpenAI token费用。可以导出结果为CSV、Excel、JSON、Markdown或HTML格式。适用于内容生成、教育辅助、语言翻译和处理、技术文档编写、广告与营销创意等场景。

    ChatGPT 批量任务 内容生成

  • AI Directories:AI目录大全

    AI Directories是一个AI工具目录收集和提交平台，为用户提供快速提交AI产品到多个目录的服务。它能够帮助用户提升在线知名度、增加SEO价值、获得宝贵的反向链接和有机流量，并与志同道合的社区连接。

    AI 目录 SEO

  • Gemma-7B-IT:谷歌7B参数指令调整模型

    Gemma-7B-IT是谷歌开发的7B参数指令调整模型，采用Gemini架构，专为提升数学、逻辑推理和代码生成能力。该模型在普通笔记本上即可运行，无需大量AI算力，适合多种应用场景。

    AI写作 指令调整 高性能模型

  • Gemma-2B-IT:谷歌2B参数指令调整模型

    Gemma-2B-IT是谷歌推出的2B参数指令调整模型，基于Gemini架构，专为提高数学、推理和代码处理能力而设计。该模型在普通笔记本上即可运行，无需庞大的AI算力，适用于多种应用场景。

    AI写作 指令调整 轻量级模型

  • Sayfli:是一个AI聊天助手,提供非判断、同情支持,让用户在安全空间分享内心想法

    Sayfli是一个AI聊天助手,用户可以与其进行对话,倾诉烦恼,Sayfli会提供同情支持,让用户在一个安全的空间里分享内心想法,而不担心被评判或给亲友带来情绪负担。Sayfli可以理解30种语言,提供24/7不间断服务,对话内容用端到端加密保护,确保隐私。

    AI 聊天机器人 倾诉

  • GoEnhance AI:是一款基于AI的图文增强工具

    GoEnhance AI是一款基于人工智能的图像和视频增强工具。它可以实现视频到视频、图像增强和超分辨率scaling等功能。GoEnhance AI采用了最先进的深度学习算法,可以增强和上采样图像到极致的细节和高分辨率。它简单易用,功能强大,是创作者、设计师等用户释放创意的绝佳工具。

    人工智能 图像处理 视频处理

  • Gemma 开放模型:Google推出的一系列轻量级、先进的开放式模型

    Gemma是Google推出的一系列开源的轻量级语言模型系列。它结合了全面的安全措施,在尺寸上实现了优异的性能,甚至超过了一些较大的开放模型。可以无缝兼容各种框架。提供快速入门指南、基准测试、模型获取等,帮助开发者负责任地开发AI应用。

    开源 语言模型 轻量级

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM