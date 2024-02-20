AI视野：大模型最快推理芯片Groq登场；真人视频冒充Sora；Stable Diffusion WebUI Forge推出；字节辟谣推出中文版Sora

Seudo是一款AI驱动的数据工作流引擎，旨在快速、轻松、可扩展地进行数据伪装。我们强大的数据引擎结合AI助手，不仅为您提供了快速方便地转换数据的工具，还会分析您的数据并提供关键洞察和建议。Seudo支持多种关键转换操作，使您的数据集可以安全地与客户、同事和客户共享，包括个人数据的删除、稀有事件的屏蔽和日期时间戳的时间偏移。Seudo开发团队目前正在将我们的数据引擎转变为一个云门户，在那里用户可以构建、存储和管理您的伪装工作流。配合我们的API，Seudo可以无缝集成到任何现有的CI/CD工作流程或数据管道中。与此同时，请探索并享受我们的演示应用。