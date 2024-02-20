AI视野：大模型最快推理芯片Groq登场；真人视频冒充Sora；Stable Diffusion WebUI Forge推出；字节辟谣推出中文版Sora

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📰🤖📢AI新鲜事
大模型最快推理芯片一夜易主 Groq每秒可达500tokens
【AiBase提要:】
⭐️ Groq推出的大模型推理芯片性能突出
⭐️ 芯片由谷歌TPU原班人马自主研发
⭐️ Groq目标三年内超越英伟达
官网地址:https://wow.groq.com/
魔幻!出现真人视频冒充Sora，威尔·史密斯澄清吃面视频是真的
【AiBase提要:】
⚙️ 视频生成领域混乱:真实视频竟然冒充AI视频
🕵️ 威尔·史密斯澄清:吃面视频是自己亲自录制，演了一把人工智能生成的自己
🌐 Sora测试遥遥无期，不少网友纷纷用真实视频冒充Sora生成的视频
字节辟谣推出中文版Sora:还无法完善产品落地
【AiBase提要:】
⭐ 字节跳动推出新视频模型Boximator
⭐ Boximator仍是研究项目
⭐ 距离完善产品还有相当距离
Gemini一眼识破Sora视频是AI生成?百万token上下文能力碾压GPT-4
【AiBase提要:】
⭐Gemini1.5真实水平测试
⭐100万token应用范围
⭐Gemini1.5Pro强大性能
AI 虚拟代理将取代搜索引擎 专家:到2026年搜索量将下降25%
【AiBase提要:】
⭐️搜索引擎数量下降25%
⭐️虚拟代理夺走搜索营销份额
⭐️重视内容质量，搜索引擎算法改变
Midjourney创始人:版权问题暂时无解，AI生图不是要取代艺术家
【AiBase提要:】
⭐️ AI生图并非要取代艺术家
⭐️ Midjourney平台快速产生创意
⭐️ AI技术对艺术未来影响待观察
宾夕法尼亚大学工程师研发可用光波训练AI的芯片
【AiBase提要:】
⭐️ UPenn工程师研发新型芯片，利用光波训练人工智能数学计算
🚀 创新芯片或大幅提高计算速度、降低能源消耗、提升在线隐私保护
🌟 硅光子芯片结合纳米材料与光学数学计算，为发展AI工具提供平台
🤖📱💼AI应用
速度快一倍!Stable Diffusion WebUI Forge 性能强大 显卡差也不怕了
【AiBase提要:】
⭐️ Forge实现推断速度提升，比Web UI速度快一倍
⭐️ Forge支持更大规模扩散与批处理，显卡较差也能带得动
⭐️ 不同GPU环境下均有性能提升
安装地址:https://top.aibase.com/tool/stable-diffusion-webui-forge
本地LLM运行工具Ollama Windows 预览版推出
【AiBase提要:】
⭐️ Ollama是一款开源的大型语言模型工具
⭐️ 支持多种模型和类似于OpenAI的API接口
⭐️ 支持用户自定义和创建模型，提供强大功能
Meta发布全新AI自动剪辑视频工具Agents LAVE
【AiBase提要】
⭐️ 结合AI技术生成简单短视频和广告视频
⭐️ 工具包括输入提示、素材库和视频时间轴
⭐️ Agents支持五种LLM功能，实现语言构建视频编辑
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2402.10294.pdf
AnimateLCM-SVD-xt:只需4步就能生成高质量视频
【AiBase提要:】
⭐LCM技术蒸馏的SVD模型
⭐视频生成时间缩短
⭐25帧576x1024分辨率视频
UC伯克利研究者推大世界模型（LWM） 与Gemini1.5Pro能力相当
【AiBase提要:】
⭐️ LWM模型表现优于Gemini Pro和OpenAI的GPT-4
⭐️ LWM利用RingAttention技术训练长序列
⭐️ LWM模型支持文本检索和视频分析
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