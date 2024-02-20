OPPO发布1+N智能体生态战略 包括AI智能体、AI Pro开发平台

站长之家（ChinaZ.com）2月20日 消息:OPPO于今日在东莞的OPPO AI滨海湾数据中心举行了盛大的AI战略发布会，此次发布会标志着OPPO正式进入AI手机时代。此前，OPPO已在2月9日宣布向超千万用户推送ColorOS AI新春版，其首席产品官刘作虎亦宣布了OPPO在AI领域的战略布局。

在发布会上，刘作虎详述了OPPO对于AI手机的深入理解:一款真正的AI手机需具备高效利用计算资源、敏锐感知真实世界、强大的自学习及高效创作能力。为适应这些需求，OPPO提出了全面的技术革新与生态重构方案。

OPPO在AI领域已有深厚的积累，早在2020年便推出了首个AI大模型，并持续投入研发。2023年，OPPO自主训练的安第斯大模型在Super CLUE知识与百科能力排行榜上表现优异，仅次于GPT4。此外，Find X7作为首款在端侧应用70亿模型的手机，其AI算力跑分在安卓阵营中名列第一。

OPPO表示，未来将在云端算力上持续投入，通过自建的OPPO AI滨海湾数据中心，部署不同级别的模型以应对各种应用场景，实现端云协同、高效部署。同时，OPPO正式发布了1+N智能体生态战略，包括AI超级智能体和AI Pro开发平台。

AI超级智能体能够精准理解用户意图，基于庞大的模型库和识别能力提供精准结果，并具备记忆习惯，真正理解用户需求。而AI Pro开发平台则为用户提供了便捷的智能体创造和开发环境，无需编写代码，即可轻松实现所需的智能功能。

最后，OPPO AI战略发布会还见证了OPPO AI中心的正式揭牌成立。此举将为OPPO整合全球研发资源、集中力量抓住时代机遇提供坚实的组织保障。OPPO正全力以赴，迎接AI手机时代的到来。

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