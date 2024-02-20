AI 虚拟代理将取代搜索引擎 专家:到2026年搜索量将下降25%

站长之家（ChinaZ.com）2月20日 消息:据权威机构 Gartner 公司预测，到2026年，传统搜索引擎的数量将会下降25%，而 AI 聊天机器人和其他虚拟代理将夺走搜索营销的市场份额。Gartner 公司的副总裁分析师 Alan Antin 指出，自然搜索和付费搜索一直是技术营销人员重要的渠道，但随着生成式人工智能（GenAI）解决方案的崛起，这一局面即将发生改变。

虚拟代理取代传统搜索引擎，质量和真实性将成为关注焦点。随着 GenAI 降低内容制作成本，关键词策略和网站域名权重评分等活动也受到影响。搜索引擎算法将更加重视内容的质量，以弥补人工智能生成内容的数量优势，因为内容的实用性和质量仍然是有机搜索结果成功的关键因素。

此外，对于高价值内容的水印和其他验证方法也将受到更多关注。全球各地的政府法规要求公司对人工智能创建的营销内容资产负责，这可能影响搜索引擎如何展示这类数字内容。因此，公司需要专注于制作对客户和潜在客户有用的独特内容，同时展示专业知识、经验、权威性和可信度等内容质量评估要素。

Gartner 建议企业重新审视其营销渠道策略，以适应虚拟代理取代传统搜索引擎的趋势。在即将到来的 Gartner 技术增长与创新会议上，分析师将就技术服务提供商如何加速增长、推动产品创新以及利用新兴技术提供更多分析展开讨论。随着技术的不断演进，企业需要及时调整策略以适应新的市场趋势。

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