谷歌发布Android15开发者预览，竟未提及人工智能

站长之家（ChinaZ.com）2月19日 消息:Google发布了Android15的首个开发者预览，然而令人意外的是，该文章在整个内容中没有提及人工智能（AI）的任何信息。

工程副总裁Dave Burke在文章中首先强调了Privacy Sandbox在Android上的最新版本的加入，这被宣称既能提供“用户隐私”，又能提供“移动应用的有效个性化广告体验”。

此外，Burke还对围绕Android Health Connect的Android14扩展10的加入表示热情，称其“增加了对健身、营养等新数据类型的支持”。

局部屏幕共享是Android15的新增功能之一，可以让用户录制窗口而非整个屏幕。Burke提到，大屏Android设备（如平板、可折叠和可翻转设备）的需求增加，这解释了为何局部屏幕共享是有意义的。

为改善电池性能，新增了三项功能。首先是为提示会话添加的省电模式，用于指示相关线程应优先选择节能而不是性能，非常适用于长时间运行的后台工作负载。其次，GPU和CPU工作持续时间可以在提示会话中报告，允许系统一起调整CPU和GPU频率，以最好地满足工作负载需求。最后是热量余地阈值，用于根据余地预测解释可能的热量限制状态。

对于专注于摄影的开发者，Android15将提供增强的低光功能，可以提高相机预览的亮度，以及“高级闪光强度调整”，可以在拍摄图像时精确控制闪光灯的强度。

Burke将开发者预览描述为提供“尝试Android15功能、测试应用程序并向我们提供反馈所需的一切”。

开发者有两种选择:将操作系统刷入Google的Pixel6、7、8、Fold或Tablet设备中，或在Android Studio的Android模拟器中加载预览。

Burke的文章暗示，第二个开发者预览将于3月份发布，之后将在4月份开始每月发布beta版本。预计平台稳定性将在6月份实现，并承诺“在正式发布之前有数月的时间进行最终测试”。

Google发布时间轴的倒数第二个事件是7月份的Beta4，最后一个事件是一个未定日期的活动，描述为“Android15发布到AOSP和生态系统”。

尽管Burke的文章中未提及，但预计Android15将在2024年的某个时候发布，可能会包含大量人工智能技术的更新。

（举报）