徕卡相机CEO评小米14 Ultra：移动影像光学领域杰出之作

站长之家(ChinaZ.com) 2月19日 消息:随着小米全新影像旗舰小米14Ultra定档于2月22日发布，官方预热活动已经如火如荼地展开。

今日，小米与徕卡相机公司携手，公布了徕卡CEO对小米14Ultra的高度评价，称赞这款新机是移动影像光学领域的杰出之作，搭载了新一代顶级Summilux镜头。

据了解，Summilux镜头在徕卡镜头产品中代表着更大的F1.4光圈，是徕卡最畅销的镜头之一。其拍摄时景深更浅，更适合拍摄人像。而小米14Ultra作为影像机皇，首次搭载了这款顶级镜头，为手机摄影带来了前所未有的画质和表现力。

除了Summilux镜头外，小米14Ultra还配备了徕卡Summilux旗舰双长焦，正式开启了手机大光圈双长焦时代。其中包括支持3.2倍光学变焦的75mm直立长焦和支持5倍光学变焦的120mm潜望长焦，为用户提供了更多元化的拍摄选择。

在主摄方面，小米14Ultra同样不遗余力。它配备了第二代一英寸影像传感器索尼光喻LYT-900，拥有5000万像素、1/0.98英寸超大底，单像素尺寸达到1.6m。这样的硬件配置足以让小米14Ultra在影像领域傲视群雄。

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