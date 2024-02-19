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Meta发布全新AI自动剪辑视频工具Agents LAVE

2024-02-19 15:46 · 稿源：站长之家

要点:

1、Agents LAVE结合AI技术，可以自动生成简单短视频和广告视频，实现无需人工干预的视频剪辑过程。

2、剪辑工具界面包括输入提示、素材库和视频时间轴，而Agents设计则指导编辑行动计划的执行。

3、Agents支持五种LLM功能，包括素材概览、创意头脑风暴、视频检索、故事板和剪辑修剪，实现自动生成的语言构建视频编辑。

站长之家（ChinaZ.com）2月19日 消息:Agents LAVE是Meta发布的全新AI自动剪辑视频工具，采用AI技术实现简单短视频和广告视频的自动生成，无需人工干预。工具界面包括输入提示、素材库和视频时间轴，而Agents设计则指导编辑行动计划的执行。

image.png

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2402.10294.pdf

Agents支持五种LLM功能，包括素材概览、创意头脑风暴、视频检索、故事板和剪辑修剪，实现自动生成的语言构建视频编辑。系统提示包括角色分配、动作描述和格式指导，以及最近的对话历史和用户输入，帮助生成行动计划。

制定行动计划后，提交给用户进行批准，每个行动由用户依次批准，以实现编辑目标。LAVE应用构建为全栈Web应用程序，前端UI采用React.js，后端服务器采用Flask，使用OpenAI的GPT-4模型和gpt-4-0613检查点实现功能映射。Agents LAVE的发布将为视频编辑带来革命性变化，实现更高效、智能的视频剪辑流程。

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