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小米×徕卡光学研究所正式成立：小米14 Ultra为首个重要成果

2024-02-19 15:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月19日 消息:小米今日正式宣布，与徕卡携手创建的“小米徕卡光学研究所”已经落成。该研究所汇聚了超过200名行业精英，他们将共同专注于四大技术方向，致力于引领光学技术的革新，并确立全新的光学标准。

这四大技术方向涵盖了超精密光学设计、高性能计算摄影、前沿光电技术，以及先进镜头光学标准。通过集结这么多行业内的翘楚，小米和徕卡共同打造的这一研究机构，无疑将为移动影像领域带来革命性的变革。

作为这一合作的首个重要成果，小米14Ultra手机即将问世。这款全新旗舰产品，将充分展现小米徕卡光学研究所的技术实力，挑战前所未有的光学素质表现。小米官方对此信心满满，预示着小米14Ultra将成为一款在光学性能上引领潮流的杰作。

在硬件配置上，小米14Ultra不负众望。它搭载了全新的徕卡Summilux光学镜头，主摄采用了第二代一英寸影像传感器——索尼光喻LYT-900。同时，第二代无极可变光圈的加入，使得最大光圈达到了令人瞩目的ƒ/1.63，进光量相比iPhone15Pro Max提升了高达100%

不仅如此，小米14Ultra还配备了徕卡Summilux旗舰双长焦镜头，包括一颗75mm的3.2倍人像直立长焦镜头和一颗120mm的5倍潜望式长焦镜头。这两颗镜头均采用了IMX858传感器，被誉为索尼内部的“小巨人”，它们能够带来更高的动态范围和更大的进光量，让拍摄的照片远近层次更加分明。

小米与徕卡的这一合作，不仅标志着双方在影像技术领域的深度融合，更是对移动影像未来发展的一次大胆探索和预见。小米14Ultra作为这一合作的首个里程碑作品，将为用户带来前所未有的摄影体验。

小米×徕卡光学研究所正式成立：超200名专家合作 小米14 Ultra挑战前所未有

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