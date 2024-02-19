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AI视野：ElevenLabs将为Sora上线AI音效功能；文生图模型Stable Cascade上线；苹果推出AI动画设计工具Keyframer；AI生成的西游记短片震惊网友

2024-02-19 15:16 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI视野】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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🤖📱💼AI应用

ElevenLabs宣布将上线AI音效功能 可给Sora生成的视频配音

QQ截图20240219092856.png

【AiBase提要:】

⭐️Sora生成的视频十分惊艳但缺少配音

⭐️ElevenLabs将推出AI音效功能，用户输入文字描述即可生成配音

⭐️首批试用申请地址:https://form.typeform.com/to/gg0xzZW4?typeform-source=t.co

Stability AI推出文生图模型Stable Cascade 仅限于非商用

image.png

【AiBase提要:】

⭐️ Stable Cascade基于Würstchen架构

⭐️ 非商用许可证，仅限于非商业用途

⭐️ 压缩潜在空间，训练推理效率更高

项目地址:https://top.aibase.com/tool/stable-cascade

谷歌开源Magika:AI驱动文件类型识别系统，提升用户安全

【AiBase提要:】

⚔️ 提升安全: 在Google内部应用于Gmail、Drive和安全浏览，强化文件安全检查和内容策略扫描。

🔄 开源易用: 支持多种文件类型、高效性能，即将与VirusTotal集成，GitHub提供代码和模型。

🚀 高效识别: 使用自定义深度学习模型，毫秒级内准确识别100+文件类型。

项目入口:https://top.aibase.com/tool/magika

图像分割模型Mask2Former:同时支持语义、实例和全景分割

image.png

【AiBase提要:】

⭐️ 优化后，在图像分割任务中取得卓越性能，包括多尺度高分辨率特征。

📈 性能分析表明在多个任务上表现优越，但在资源受限设备上FPS可能受限。

🔬 架构包括特征提取网络、像素解码器和Transformer解码器，局部化注意力提升性能。

苹果推出AI动画设计工具Keyframer 可将静态图片转为动画

image.png

【AiBase提要:】

⭐️ 巨大潜力，但面临挑战

⭐️ Keyframer结合自然语言提示和LLMs代码生成

⭐️ 提供可能性，支持设计迭代，多用户群体参与动画创作

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2402.06071.pdf

📰🤖📢AI新鲜事

OPPO AI战略发布会官宣将于2月20日举行

【AiBase提要:】

⭐2024年将被铭记为AI手机的元年，AI对手机行业的影响将革命性变革。

⭐OPPO宣布正式进入AI手机时代，致力于提升用户体验。

⭐OPPO建立专门的AI中心，推动AI手机时代的发展。

张楠宣布辞任抖音集团CEO 重心转向剪映AI辅助创作

【AiBase提要:】

⭐️ 张楠将全力投入剪映相关业务

⭐️ 亲自带队寻求AI辅助创作领域突破

⭐️ 字节跳动各部门加大对AI产品研发投入

AI生成的西游记短片震惊网友

微信截图_20240219140846.png

【AiBase提要:】

🎥 利用AI技术创作《西游记》动画短片

🌟 视觉效果精湛引发网友热议

⏰ 仅用一周时间完成创作

孙正义宣布1000亿美元AI芯片项目计划后，软银股价飙升

【AiBase提要:】

⭐ 孙正义考虑创立1000亿美元人工智能芯片公司

💰 软银计划提供300亿美元，其余700亿可能来自中东

🌐 项目成功将占全球半导体市场五分之一

文生视频大模型Sora引发热议:背后团队现身谢赛宁否认涉及

【AiBase提要:】

🔍 谢赛宁否认与Sora有关联

🔍 重要性强调人才、数据和算力

🔍 警示信息传播需注意安全和监管

优酷首部AI辅助生成特效画面的电视剧《大唐狄公案》开播

【AiBase提要:】

⭐️ 该剧利用人工智能技术生成长安城场景

⭐️ 人流、街景、建筑等场景完全由人工智能生成

⭐️ 制作效率提高70%，制作时间可进一步缩短

马斯克称特斯拉公司视频生成技术超越OpenAI Sora

【AiBase提要:】

⭐ 特斯拉视频技术领先全球，超越OpenAI Sora

⭐ 马斯克分享特斯拉一年前的自动驾驶视频

⭐ 特斯拉考虑制作视频游戏，需先发布无监督全自动驾驶系统

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