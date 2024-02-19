美国商标局确认：OpenAI 无法申请 “GPT” 商标

划重点: - 🛑 OpenAI 无法申请 “GPT” 商标，美国专利商标局拒绝注册该商标。 - 🤖 OpenAI 开发了 ChatGPT，但可能无法拥有 GPT 商标。 - 💼 美国专利商标局认为 GPT 是描述性词汇，因为消费者已习惯将其与类似 AI 技术相关联。

站长之家（ChinaZ.com）2月19日 消息:OpenAI 是一家开发 AI 工具和聊天机器人的公司，但其 ChatGPT 制作者可能无法拥有该技术的商标。美国专利商标局（PTO）拒绝让由 Sam Altman 领导的 OpenAI 公司注册 GPT(生成式预训练转换器)作为商标的申请。

该公司在与美国 PTO 的申请中辩称，GPT 不是一个 “描述性词”，因为消费者不会立即理解 “生成式预训练转换器” 这个底层词汇的含义。然而，美国 PTO 在其决定中写道:“商标审查律师并不信服。互联网证据表明，在软件行业中，缩写‘GPT’在与类似 AI 技术相关联的软件中的使用是广泛而普遍的，这些软件具有基于预先训练数据集的问答功能。”

消费者可能不知道缩写词的底层含义，并不改变相关购买者已适应认识到 “GPT” 这一术语通常用于软件中以识别具有这种 AI 问答技术的特定类型软件的事实。随着生成式 AI 的使用在去年激增，一些 AI 公司将 GPT 添加到其产品名称中。然而，在 OpenAI 推出以人类方式回答用户提示的 AI 模型 ChatGPT 之后，GPT 变得流行起来。

该公司开始将其定制聊天机器人称为 GPT，并刚刚发布了其文本到视频生成模型 Sora。报道还称，由于 OpenAI 在过去12个月在 AI 领域的征服，该公司已达成一项估值高达800亿美元的交易。

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