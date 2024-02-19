文生视频大模型Sora引发热议:背后团队现身谢赛宁否认涉及

站长之家（ChinaZ.com）2月19日 消息:近日，有AI自媒体报道，Sora的发明者之一是毕业于上海交通大学的年轻科学家谢赛宁。然而，谢赛宁在朋友圈发表回应，否认了与Sora的任何关联，并指出自己与该项目毫无关系。与此同时，谢赛宁对Sora进行了评价。

据悉，谢赛宁目前担任纽约大学的计算机科学助理教授，此前曾在Facebook人工智能研究院担任研究科学家。

他强调，对于像Sora这样的复杂系统，人才是最重要的，其次是数据，再次是算力。

谈及Sora未在中国出现的问题，谢赛宁表示，我们不仅应该问为什么Sora未在中国推出，还应该问，如果Sora真的推出了（这可能很快），我们是否做好了准备?他认为，重要的是确保知识和创意的传播通畅准确，让每个人都能够分享自己的故事，从而实现信息的平等传播。然而，他也警告说，必须防止信息被恶意利用，成为某些人或组织谋利和操纵的工具。

谢赛宁提到，OpenAI已经采取了一系列的红队攻防演练和安全防护措施，并指出欧美已经建立了相对成熟的监管体系。

在他看来，在人工智能监管与技术成熟之前，仅仅生成一些漂亮的图片是不够的，真相的捕捉和像《黑镜》中描述的故事很可能很快就会成为现实。

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