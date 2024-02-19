东方甄选试水小时达 目前覆盖上海和北京部分区域

站长之家（ChinaZ.com）2月19日 消息:据澎湃新闻报道，东方甄选尝试进军小时达服务领域，并已在特定城市开始布局。
目前，该服务已覆盖上海和北京两大城市。具体来说，上海的虹口区和徐汇区，以及北京的十里河地区（京东仓所在地）已纳入其服务范围。然而，东方甄选方面尚未透露未来是否有意将此项服务扩展至其他城市的计划。
这一尝试标志着东方甄选在物流配送领域的新探索，通过提供小时达服务，旨在提升用户体验和满足消费者对快速配送的需求。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）2月19日 消息:据澎湃新闻报道，东方甄选尝试进军小时达服务领域，并已在特定城市开始布局。
目前，该服务已覆盖上海和北京两大城市。具体来说，上海的虹口区和徐汇区，以及北京的十里河地区（京东仓所在地）已纳入其服务范围。然而，东方甄选方面尚未透露未来是否有意将此项服务扩展至其他城市的计划。
这一尝试标志着东方甄选在物流配送领域的新探索，通过提供小时达服务，旨在提升用户体验和满足消费者对快速配送的需求。
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1月24日晚，东方甄选发布了2024财年中期业绩财报。这是公司继董宇辉自立门户后，发布的首份财报，发布的时间距离“与辉同行”首播约2周时间。双账号的形式是否能够有更好的成效?公司能否追上同行的出海业务?下一份财报，也许将给出更明确的答案。
今日，东方甄选官方号发文称，今晚7点，东方甄选官方视频号”直播间将首次开播。将回放昨晚，作家余世存、俞敏洪、主播冯冯，在东方甄选App访谈的完整内容。东方甄选CEO俞敏洪在财报电话会上指出，本次财报中净利润的下滑还主要与股权激励有关，后续追加一次后，在两年内不会再有额外分发。
在1月20日举行的中国创业者峰会上，俞敏洪承认自己处理问题的果敢程度不足。在应对东方甄选事件时，他表示自己采取的大动作让朋友们感到惊讶。为了应对风波，东方甄选为董宇辉开设了“与辉同行”直播间，并表示不会像传统MCN机构那样拿提成是通过股权方式与公司实现长期利益绑定。
近日，董宇辉、俞敏洪等人亮相于东方甄选直播间的新春拜年活动。他们都发表了自己的新春贺词。董宇辉之前还在直播间哭着说，等公司好了要把那些离开了新东方的前同事都接回来。
快科技1月22日消息，在近日的2024北大创业者峰会上，俞敏洪发表了主题演讲并在活动中再次谈及了东方甄选风波，直言猪被逼到墙角也会咬人的。俞敏洪坦言，我对一件事情的方向性的能力还算可以的，但是我的身上这种杀伐决断的能力，以及遇到问题的时候要果敢地处理问题的能力，其实是远远不够的。因此，这次东方甄选事件，我的朋友们吃了一惊，这是你吗？怎么一两�
在近日的与辉同行团建上，董宇辉现场发言称，公司不到20天时间销售额高达8亿。董宇辉表示，公司成立时间很短，属于刚组装就上了高速，不到20天时间销售额高达8亿。董宇辉个人抖音粉丝量达2422.9万，与辉同行抖音粉丝量已达1413.5万。
360集团正计划将直播带货纳入其年度战略规划，并由创始人周鸿祎亲自挂帅。这一战略决策引发了业界和网友的广泛关注。他还鼓励更多的人尝试成为网红，认为这是一种新的职业选择和发展方向。
对于大主播来说，平台一哥争夺战的话题依旧无法避免。淘宝和快手的带货一哥还是李佳琦和辛巴抖音则已经从罗永浩到董宇辉再到小杨哥，更替到了第三代。”把老俞接下来的话改造一下，我们就能看到MCN的理想状态:在全网各平台全面开花、且有众多主播各自贡献力量的时候。
近日东方甄选召开临时股东大会，谈到董宇辉的收益信息。东方甄选提到旗下与辉同行”直播间、主播利益分成以及未来战略等重要问题。业内对个人IP的估值一般是x12个月x100个月，目前市场上董宇辉IP估值大概是10亿美元。
快科技1月25日消息，东方甄选昨晚发布2024财年中期（2023年6月1日至11月30日）业绩公告。公告显示，2023年6月1日至11月30日，公司总营收27.95亿元，同比增长34.4%；净利润2.49亿元，同比下滑57.4%。经调整EBITDA为5.95亿元，同比下滑13.3%。收入大幅增加，利润却大幅下滑，东方甄选在财报中表示，这主要由于公司的业务大幅增长，导致自营产品的存货成本及运输成本增加所致。此外，公司为扩张自营选品规模、直播业务招聘更多员工，投入更多销售和营销开支，研发上线东方甄选APP”也造成了成本支出的显著上升。根据公告，2023年6月1日至11月
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