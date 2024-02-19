东方甄选试水小时达 目前覆盖上海和北京部分区域

站长之家（ChinaZ.com）2月19日 消息:据澎湃新闻报道，东方甄选尝试进军小时达服务领域，并已在特定城市开始布局。

目前，该服务已覆盖上海和北京两大城市。具体来说，上海的虹口区和徐汇区，以及北京的十里河地区（京东仓所在地）已纳入其服务范围。然而，东方甄选方面尚未透露未来是否有意将此项服务扩展至其他城市的计划。

这一尝试标志着东方甄选在物流配送领域的新探索，通过提供小时达服务，旨在提升用户体验和满足消费者对快速配送的需求。

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