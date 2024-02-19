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Sora刷屏视频出现多处失误 OpenAI回应：正在积极改进

2024-02-19 08:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月19日 消息:自2月18日OpenAI发布文生视频AI工具Sora以来，其影响已逐渐渗透到科技圈、资本圈和影视圈等多个领域。众多专家和业内人士纷纷对其展开深入探讨，同时针对Sora目前存在的问题和不足也进行了深入研究。

目前，Sora所生成的视频内容已经得到了影视行业人士的普遍认可。许多人认为，虽然Sora在视频画质、细节、光影和色彩等方面表现出色，但在涉及镜头运动角度和更精细内容调控方面仍存在不足。

一位纪录片从业者表示，目前Sora还不能直接用于影视作品，因为其精细度还不够。然而，他也认为Sora已经足够震撼，完全可以用于前期开发，尤其是概念设计。

OpenAI，ChatGPT，人工智能，AI

在直观感受上，Sora模型产出的视频运镜自然，物体运动符合规律，镜头间逻辑一致性好，但逻辑性会差一点。具体表现在Sora视频内容中，如一分钟的东京街头女郎漫步场景中，女郎走路过程中存在腿部变形、腿部交叉换位时错乱等错误。

针对目前Sora存在的不成熟之处，OpenAI方面表示承认并正在积极改进。他们在《作为世界模拟器的视频生成模型》技术报告中坦诚地指出了Sora作为模拟器的许多限制，如难以准确模拟复杂场景的物理原理、无法理解因果关系、可能混淆提示的空间细节等。OpenAI表示将继续努力提升Sora的性能和精度，以期在未来为影视行业带来更多创新和突破。

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