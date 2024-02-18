小米Civi 4手机入网：支持卫星通信 预计5月发布

站长之家(ChinaZ.com) 2月18日 消息:近日，小米Civi4 手机成功获得了工信部电信设备进网许可，设备名称显示为“卫星移动终端”，支持天通卫星通信制式。这一消息表明，小米Civi4 将成为继小米14 Ultra之后，小米推出的第二款卫星通信手机。

据入网信息显示，该设备的申请单位和生产企业均为小米通讯技术有限公司，设备型号为2403PN0DC。这一进展显示了小米在卫星通信领域的持续投入和创新。

小米Civi4 手机预计将在五月前后正式发布。据博主@智慧皮卡丘爆料，该手机将采用曲屏设计，对标荣耀数字系列。在影像和性能方面，小米Civi4 都有所提升，并将继续推出联名礼盒，为用户带来更多惊喜。

此外，根据此前信息，小米Civi4 手机将搭载潜望式长焦镜头，有望成为第一款轻薄人像手机中搭载潜望长焦的机型。这一配置将为用户带来更加出色的拍照体验，满足他们对手机摄影的高要求。

在处理器方面，小米Civi4 回归了高通骁龙平台。它搭载的第三代骁龙 7 采用了 4 大核 4 小核的设计，频率最高可达2.63GHz。这款处理器采用 64 位架构，基于4nm工艺制程打造，为用户带来更加流畅和高效的手机使用体验。

在GPU方面，第三代骁龙 7 相比第一代骁龙 7 提升了50%的性能。经过连续 30 轮AztecRuins 1080P测试，第三代骁龙 7 在稳定性方面领先第一代骁龙 7 多达52%。这一优势将为用户带来更加稳定和顺畅的图形处理体验。

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