网信办发布第四批深度合成服务算法备案信息 小米大语言模型算法等在列

序号 算法名称 角色 主体名称 应用产品 主要用途 备案编号 备注

1 扫描全能王图像美化算法 服务提供者 上海临冠数据科技有限公司 扫描全能王（APP） 应用于图像生成场景，根据用户输入图像中的擦除区域，擦除图像中的手写文字与水印文字，生成背景修复后的图像。 网信算备310106061480701230013号

2 扫描全能王AI算法 服务提供者 上海临冠数据科技有限公司 扫描全能王（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的图像或者文档，生成文档内容语义识别后相关问题的解答文本。 网信算备310106061480701230021号

3 元象AI虚拟试衣算法 服务提供者 深圳元象信息科技有限公司 XSellerShow（网站） 应用于图像生成场景，根据用户上传的衣服平铺图，生成模特试穿效果图，实现虚拟试穿功能。 网信算备440305102359501230021号

4 Hobby智能创作生成算法 服务提供者 上海微烽科技有限公司 Hobby（APP） 应用于视频编辑场景，根据用户输入的文本或视频链接，实现视频分割、视频字幕擦除、视频内容概况等功能。 网信算备310110901155701230017号

5 极简智能生成合成算法 服务提供者 定州市轻云网络科技工作室 极简智能王（网站） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本数据，结合上下文信息，实现文本写作、问答生成功能。 网信算备130682009447501230011号

6 vivoAI绘画算法 服务提供者 维沃移动通信有限公司 vivo Flip机型外屏应用:灵感空间（APP） 应用于图像生成场景，根据用户输入文本，基于文生图跨模态图像生成技术，生成符合用户文字描述的图像。 网信算备441901878155001230015号

7 TCL智能问答内容生成算法 服务提供者 深圳TCL新技术有限公司 TCL+ （APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本内容，提取相关产品特征信息，生成产品说明和功能使用指导文本内容。 网信算备440305800709501230023号

8 网易元气生成合成算法 服务提供者 杭州网易元气科技有限公司 网易LOFTER（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本信息与角色人设信息，生成符合用户需求的文本回复。 网信算备330108093980201230013号

9 红棉小冰文本生成算法 服务技术支持者 北京红棉小冰科技有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本提取用户意图，查询知识库或规则库，提供文本生成、问答对话生成、文本摘要生成、评论生成、诗歌生成等功能。 网信算备110108114031101230047号

10 vivo蓝心大模型算法 服务提供者 维沃移动通信有限公司 小v助手（APP）、千询（APP） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本指令，识别用户意图，输出相应文本内容，为用户提供文本生成、信息抽取、文本改写、阅读理解、文本摘要、翻译、写作能力、代码编写等功能。 网信算备441901878155001230023号

11 什么值得买文本生成算法 服务提供者 北京值得买科技股份有限公司 什么值得买（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本和商品信息，输出推荐商品和购买建议。 网信算备110106421525301230017号

12 好未来神秀智能虚拟人视频生成应用算法 服务提供者 好未来学而思教育科技（北京）有限公司 神秀虚拟人（网站） 应用于虚拟人视频生成场景，基于用户提供的图像、音频、视频等信息，为用户提供个性化定制的3D虚拟人，生成具有嘴唇同步效果的口播短视频。 网信算备110118936416301230013号

13 唯品会虚拟试衣算法 服务提供者 广州唯品会电子商务有限公司 唯品会（APP） 应用于图像合成场景，根据用户输入的图像或模特二维数据，结合用户选择的服装图像，生成二维模特着装效果图，提供用户在线上实时选装、换装和查看试衣效果的功能。 网信算备440103008436101230029号

14 AiUU文本生成算法 服务提供者 成都管家婆云科技有限公司 AiUU聊天机器人软件（网站）、AiUU聊天机器人软件（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，结合上下文，输出文本回复，实现文本生成、摘要、翻译、问答等功能。 网信算备510107598537501230015号

15 同花顺HithinkGPT大模型算法 服务提供者 浙江同花顺网络科技有限公司 i问财 至尊 版（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本内容，生成金融投资相关文本回复。 网信算备330110807790401230013号

16 合同解读生成算法 服务提供者 杭州尚尚签网络科技有限公司 上上签电子签约云平台智能签约助手Hubble（哈勃）（网站） 应用于对话生成场景，根据用户上传的合同文档和输入的提问文本，输出对应的合同文本回复。 网信算备330106973391501230011号

17 幻颜AI视频合成算法 服务提供者 上海易互网络科技有限公司 幻颜（APP） 应用于人脸融合视频生成场景，根据用户上传的照片，结合预设视频模板，生成用户外貌特征与指定模板融合的视频。 网信算备310114713773601230013号

18 量子探险-长文合成算法 服务提供者 南京海豚元沣大数据科技有限公司 量子探险（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文章主题，生成符合主题的长文本内容，实现小说创作、教材编写、论文撰写、商业分析报告或市场调查报告等长文本生成功能。 网信算备320102736773901230017号

19 星环无涯金融大模型算法 服务技术支持者 星环信息科技（上海）股份有限公司 -- 应用于对话生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本内容，输出金融领域相关文本回复，实现财报资讯分析、金融政策法律分析等功能。 网信算备310104257390701230029号

20 iGen用户图像生成算法 服务提供者 二木教育科技（深圳）有限公司 iGen（APP） 应用于图像生成场景，根据用户输入的图像或文本描述，生成与用户选择的风格和应用场景相对应的图像。 网信算备440305340869001230015号

21 扫描全能王文字识别算法 服务提供者 上海临冠数据科技有限公司 扫描全能王（APP） 应用于文本生成场景，根据用户扫描上传的文档图像，提取图像中的文本内容，输出txt/word/excel等格式文档。 网信算备310106061480701230039号

22 名片全能王文字识别算法 服务提供者 上海合合信息科技股份有限公司 名片全能王（APP） 应用于文本生成场景，根据用户拍摄上传的名片图像，提取图像中的文本信息，并以电子文档的形式转存到手机上。 网信算备310106633951801230017号

23 片羽图像生成算法 服务提供者 北京奇点星宇科技有限公司 哩布哩布AI网站（网站）、哩布哩布AI设计工具（网站） 应用于图像生成场景，根据用户输入的图像或文本描述，生成与输入语义信息一致的图像。 网信算备110112129623601230015号

24 Lensung-LM文本生成算法 服务技术支持者 杭州邻商网络科技股份有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据调用方输入的文本和用户的业务选择，自动生成符合用户需求的文本内容。 网信算备330108401309401230017号

25 月光语言模型合成算法 服务提供者 杭州城里月光科技有限公司 月光懂你（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的短视频主题、类型和文本描述，生成短视频脚本。 网信算备330106868597201230017号

26 月光图片合成算法 服务提供者 杭州城里月光科技有限公司 月光懂你（APP） 应用于图像生成场景，根据用户输入的文本描述，生成与用户意愿相近的图像。 网信算备330106868597201230025号

27 月光音频合成算法 服务提供者 杭州城里月光科技有限公司 月光懂你（APP） 应用于音频生成场景，根据用户音乐或音效的文本描述内容，生成相应的音乐或声音，为短视频制作过程提供音乐或音效素材。 网信算备330106868597201230033号

28 摩尔线程多摩态大模型算法 服务技术支持者 摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司 -- 应用于对话生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本描述或图像，生成文本回复，提供文案写作、内容创作、报告生成、翻译等功能。 网信算备110108058135401230011号

29 摩尔线程图像生成算法 服务技术支持者 摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司 -- 应用于图像生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本或图像，生成相应的图像，提供图像生成、图像编辑、风格转换等功能。 网信算备110108058135401230029号

30 39健康医疗内容生成算法 服务提供者 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 39AI全科医生（小程序）、39AI全科医生（APP）、39AI全科医生（网站） 应用于对话生成场景，根据用户输入的问题文本，生成医学相关文本答案，为用户提供医学咨询、疾病解释、治疗建议等信息。 网信算备520115926545201230015号

31 顺网灵悉文本生成算法 服务提供者 杭州顺网科技股份有限公司 顺网灵悉SAGA客户端（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本信息，结合虚拟人人设信息，生成符合用户要求且符合虚拟人人设的文本回答。 网信算备330106708283101230015号

32 摩笔马良图像生成算法 服务提供者 摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司 摩笔马良（小程序）、摩笔马良（网站） 应用于图像生成场景，根据用户输入的文本或图像，生成相应的图像，提供图像生成、图像编辑、风格转换等功能。 网信算备110108058135401230037号

33 AI恋人文本信息合成算法 服务提供者 深圳市果酱时代科技有限公司 AI恋人（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本指令，结合用户历史对话数据，生成符合用户指令要求的文本回复。 网信算备440305908539901230013号

34 原子回声原子大模型算法 服务提供者 北京原子回声智能科技有限公司 原子回声（网站）、原子派（网站） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本，生成文本答案，提供文本生成、文本对话、知识问答等功能。 网信算备110108291256901230019号

35 图普AI图像生成合成算法 服务提供者 图普科技（广州）有限公司 图普口播数字人（小程序）、悦目相机（小程序）、漫转推文（小程序） 应用于图像、视频生成场景，根据用户输入的文本或图像，生成匹配输入文本或具有输入图像生物特征的图像或视频。 网信算备440112943234701230013号

36 美图数字人驱动算法2 服务技术支持者 厦门鸿天创视科技有限公司 -- 应用于数字人视频生成场景，服务于企业端客户，根据输入的文本及人像图像或视频，生成数字人形象的视频。 网信算备350203289021201230025号

37 快音音色提取和歌声合成算法 服务提供者 成都开心音符科技有限公司 快音AI写歌（小程序）、快音（APP） 应用于音频生成场景，根据用户录音数据，提取用户音色特征，生成与用户音色一致的歌声，制作歌曲。 网信算备510107731766801230017号

38 京东文生图模型算法 服务技术支持者 京东科技信息技术有限公司 -- 应用于文生图场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本、图像，生成符合用户需求的图像。 网信算备110115536455201230049号

39 万兴虚拟播报生成算法 服务提供者 万兴科技（湖南）有限公司 万兴播爆（APP）、万兴播爆（网站） 应用于虚拟数字人场景，根据用户输入的音频内容，生成符合用户需求的数字人视频。 网信算备430104622504501240041号

40 快音歌曲生成算法 服务提供者 成都开心音符科技有限公司 快音AI写歌（小程序）、快音（APP） 应用于音频生成场景，根据用户输入的歌曲主题、关键词等文本信息，生成歌曲旋律、伴奏和歌词，用于制作歌曲。 网信算备510107731766801240029号

41 倩言对话生成算法 服务提供者 上海倩言网络科技有限公司 西语助手（APP）、欧路词典（APP）、德语助手（APP）、法语助手（APP） 应用于智能对话场景，在用户选定的对话场景，根据用户输入的文本内容，生成符合用户需求的回答。 网信算备310116582414201240045号

42 欧路机器翻译生成算法 服务提供者 上海倩言网络科技有限公司 欧路词典（网站）、德语助手（网站）、西语助手（网站）、法语助手（网站） 应用于机器翻译场景，根据用户输入的待翻译文本，生成指定目标语种（中文、英语、德语、法语、西班牙语）的翻译内容。 网信算备310116582414201240037号

43 倩言文本生成算法 服务提供者 上海倩言网络科技有限公司 西语助手（APP）、欧路词典（APP）、德语助手（APP）、法语助手（APP） 应用于文本生成场景，对用户输入的文本进行改写，在保持与原文本语义一致的情况下，进行同语种（英语、德语、法语、西班牙语）单词替换及句子结构修改。 网信算备310116582414201240029号

44 倩言助记短文生成算法 服务提供者 上海倩言网络科技有限公司 西语助手（APP）、欧路词典（APP）、德语助手（APP）、法语助手（APP） 应用于文本生成场景，根据输入的单词，生成包含单词的对应语种（英语、德语、法语、西班牙语）的故事。 网信算备310116582414201240011号

45 格子互动大饼语音合成类算法 服务技术支持者 上海格子互动信息技术有限公司 -- 应用于音频生成场景，服务于企业端客户，基于用户输入的音频数据，生成具有指定音色特征的音频。 网信算备310115467004601240019号

46 博看大型语言模型问答算法 服务提供者 武汉鼎森电子科技有限公司 博看LLM智能参考咨询应用（网站） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本信息，生成符合用户需求的文本回复。 网信算备420103986150701240013号

47 同程旅行程心深度合成算法 服务提供者 同程网络科技股份有限公司 同程旅行（APP） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本信息，生成符合用户需求的文本回复。 网信算备320506894426401240015号

48 大智慧生成合成算法 服务提供者 上海大智慧信息科技有限公司 大智慧（APP） 应用于文本生成场景，基于用户输入的文本数据，实现文本的自动摘要、问答对话生成等功能。 网信算备310115252265901240019号

49 蛋挞AI图像生成算法 服务提供者 广州咪爪网络科技有限公司 蛋挞AI（网站） 应用于图像生成场景，根据用户输入的文本、图像信息，生成符合用户需求的图像。 网信算备440106859724101240017号

50 小鱼AI文案生成算法 服务提供者 广州万之禾科技有限公司 小鱼AI写作（网站） 应用于文本生成场景，基于用户选择的预设模板和输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备440106625430501240019号

51 右脑多模态图像视频合成算法 服务提供者 北京右脑科技有限公司 Vega AI创作平台（网站）、Vega AI创作平台（小程序） 应用于图像、视频生成场景，根据用户输入的文本、图像、视频，生成符合用户需求的图像、视频内容，实现图像生成、图像编辑、视频风格转换等功能。 网信算备110108182074601240013号

52 TCL智能助手算法 服务提供者 深圳TCL新技术有限公司 TCL+（APP） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本信息，生成符合用户需求的文本回复，提供家电产品说明和功能使用指导。 网信算备440305800709501240035号

53 逗逗AI伙伴攻略合成算法 服务提供者 北京心影随形科技有限公司 逗逗游戏伙伴（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本或声音指令，结合用户正在玩的游戏，生成语音回复。 网信算备110108283141801240011号

54 智谱多模态通用文生图算法 服务提供者 北京智谱华章科技有限公司 智谱清言（APP）、智谱清言（网站）、智谱清言（小程序） 应用于图像生成场景，根据用户输入的文本，或输入的图像与文本描述，生成与用户指令相符的图像。 网信算备110108105858001240071号

55 网幂科技语音合成类算法 服务提供者 武汉网幂科技有限公司 视频裁剪大师（APP）、变声器软件（APP）、音频剪辑（APP）、视频剪辑工厂（APP）、视频剪辑（APP）、变声器大师（APP）、视频剪辑编辑（APP）、音频音乐剪辑（APP）、音频裁剪大师（APP）、变声器（APP） 应用于语音生成场景，基于百度云、腾讯云、阿里云语音技术平台提供的语音识别、语音合成算法，根据用户输入的文字或音频文件，生成相应的音频文件。 网信算备420111486885001240017号

56 网幂科技图像内容生成算法 服务提供者 武汉网幂科技有限公司 AI艺术家（APP）、AI作画画家（APP）、AI绘画画家（APP）、AI绘画（APP） 应用于图像生成场景，基于百度文生图内容生成算法，根据用户输入的文本或图像，生成与输入文本语义一致的图像。 网信算备420111486885001240025号

57 超星大模型文本生成算法 服务技术支持者 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 -- 应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本内容，结合历史对话数据，生成符合要求的文本结果。 网信算备110108831896201240019号

58 超星大模型文本生成算法-1 服务提供者 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 超星AI网站（网站）、学习通（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本内容，结合历史对话数据，生成符合要求的文本结果。 网信算备110108831896201240027号

59 晓多智能客服文本生成算法 服务提供者 成都晓多科技有限公司 晓多智能客服2.0系统（网站） 应用于智能客服场景，根据用户输入的文本，识别用户问题和意图，生成回复话术。 网信算备510116591303001240019号

60 聆心CharacterChat生成算法 服务提供者 北京聆心智能科技有限公司 AiU（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本，生成回复文本。 网信算备110108789061701240011号

61 觅云图像生成算法 服务提供者 苏州觅云网络科技有限公司 AI魔法头像（APP） 应用于图像生成场景，根据用户输入的文字描述和引导图像，生成满足用户需求的具有特定属性或风格的图像。 网信算备320506285740701240017号

62 运满满智能助理生成合成算法 服务提供者 江苏满运软件科技有限公司 运满满货主（APP）、运满满司机（APP） 应用于对话生成场景，根据司机用户输入的文本，基于货主预先录入的货源信息生成回复文本。 网信算备320114096049101240019号

63 李未可大模型算法 服务提供者 杭州李未可科技有限公司 李未可GO（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的问题，生成相应的文本回复。 网信算备330110311563201240015号

64 群核AI图像生成算法 服务提供者 杭州群核信息技术有限公司 酷家乐AI小程序（小程序）、酷家乐AI网站（网站） 应用于图像生成场景，根据用户输入的参考图像和文本标签，生成与文本、参考图一致的图像。 网信算备330102003341101240011号

65 海艺AI绘画合成算法 服务技术支持者 成都海艺互娱科技有限公司 -- 应用于图像生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本和图像，生成相关的图像，提供图像生成、风格转换功能。 网信算备510116803291101240013号

66 海艺AI图像合成算法 服务提供者 成都海艺互娱科技有限公司 海艺AI图像（网站） 应用于图像生成场景，根据用户输入的文本和图像，生成相关的图像，提供图像生成、风格转换功能。 网信算备510116803291101240021号

67 WeShop电商商拍图片生成合成算法 服务提供者 杭州时趣信息技术有限公司 weshop（网站） 应用于图像生成场景，根据用户输入的原始商品图像和生成效果需求，生成符合客户需求的商品图像。 网信算备330106935678501240011号

68 AIQ事事通文本生成算法 服务提供者 广州十八号信息科技有限公司 AIQ报告生成助手（网站）、AIQ报告生成助手（APP）、智能AIQ（小程序）、AIQ报告生成助手（小程序） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备440106176942801240025号

69 创作猫文本生成合成算法 服务提供者 北京主语空间文化发展有限公司 创作猫（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110108975766601240019号

70 乐知合成图片算法 服务提供者 南京市乐知信息技术有限公司 图趣AI（APP） 应用于图像和文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合文本描述的图像内容;根据用户输入的图像数据，生成图像对应的文字描述。 网信算备320114620302001240017号

71 ChatbotAI生成合成算法 服务提供者 广州玛塔网络有限公司 Chatbot AI（APP）、Chatbot AI（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备440105645317101240019号

72 语鲸大模型文本生成算法 服务提供者 北京深言科技有限责任公司 DeepChat（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110108540028101240027号

73 网易伏羲三维场景重建算法 服务技术支持者 网易（杭州）网络有限公司 -- 应用于三维场景重建场景，服务于企业端客户，根据用户输入的图像或视频，生成对应的三维网格模型。 网信算备330108633317701240059号

74 靠谱大模型算法 服务提供者 北京靠谱前程智能科技有限公司 靠谱AI（APP）、靠谱AI（网站） 应用于文本和图像生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本或图像内容。 网信算备110108918799401240017号

75 呼波特生成式大语言模型算法 服务提供者 厦门呼波特人工智能科技有限公司 AI智能聊天（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备350212919532101240019号

76 领航者智能资源位生成算法 服务技术支持者 京东科技信息技术有限公司 -- 应用于图像生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本和图像数据，生成符合用户需求营销资源位图像。 网信算备110115536455201240051号

77 查几生成合成算法 服务提供者 深圳万物语灵科技有限公司 查几AI（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本问题，生成相应的文本或图像回答，支持多轮对话。 网信算备440304253392301240023号

78 语鲸大模型文本生成服务算法 服务技术支持者 北京深言科技有限责任公司 -- 应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本内容，生成相应文本，提供问答对话、摘要生成、机器翻译和代码编写等功能。 网信算备110108540028101240019号

79 况客Agent生成合成算法 服务提供者 况客科技（北京）有限公司 FOF Pro（网站）、FOF Pro（小程序）、FOF Pro（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的问题描述，生成有关基金及其行业和概念等方面的答案。 网信算备110105864034701240011号

80 点真AI智能对话算法 服务提供者 点真互联网科技（上海）有限公司 点真星球（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本，生成相应的文本回复。 网信算备310112862931401240011号

81 高顿智能答疑算法 服务提供者 上海高顿教育科技有限公司 高顿（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的问题描述，生成相关的回答。 网信算备310109132601701240013号

82 火龙果写作生成合成算法 服务提供者 北京香侬慧语科技有限责任公司 火龙果写作（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文字描述，生成相应文本，实现文章写作、改写、翻译等功能。 网信算备110108847610701240011号

83 小in大模型算法 服务提供者 上海星云爱店科技有限公司 万能 小in（APP）、 万能 小in（网站） 应用于对话生成场景，根据用户输入的问题和需求，生成相应的回答和建议。 网信算备310115124334401240013号

84 开面者生成合成算法 服务提供者 上海开面科技有限公司 开面（小程序） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本，生成相应的回复文本。 网信算备310115840043401240017号

85 启信宝企业信息查询合成算法 服务提供者 上海生腾数据科技有限公司 启信宝（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的问题，从企业信息数据中提取相关联的内容，生成相应的文本回复。 网信算备310106645823001240011号

86 妙语生画文生图算法 服务提供者 深圳市光波跃动智能科技有限公司 妙语生画网站（网站） 应用于图像生成场景，根据用户输入的文本描述，生成符合要求的人物海报图像。 网信算备440305665738701240013号

87 妙语生画图片处理算法 服务提供者 深圳市光波跃动智能科技有限公司 妙语生画网站（网站） 应用于图像生成场景，根据用户输入的图像，生成相似图像或局部调整处理图像。 网信算备440305665738701240021号

88 猫猴子变声器变声算法 服务提供者 固始县猫猴子科技有限责任公司 一秒语音包变声器（APP） 应用于变声场景，将用户录制的原始语音转化合成为特征不同的语音，从而实现变声效果。 网信算备411525947711501240011号

89 漫城视觉合成算法 服务技术支持者 深圳市漫城科技开发有限公司 -- 应用于图像或视频生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的图像，生成相应的图像或视频，实现图像生成、风格转化和面部替换等功能。 网信算备440305013947801240015号

90 星檬巧变AI生成合成算法 服务提供者 广州星檬网络科技有限公司 巧变AI（APP）、巧变AI（网站） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文字描述，生成绘画图像或文字回复。 网信算备440105891034801240015号

91 心元大模型文本生成算法 服务提供者 北京力拓飞远科技有限公司 测测（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本内容，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110108680134801240011号

92 好赞AI换脸生成合成算法 服务提供者 徐州市好赞网络科技有限公司 魅脸（小程序）、魅脸（APP） 应用于视频生成场景，根据用户上传的人脸图像，替换系统预设视频素材模板中的人脸，生成新的视频。 网信算备320303564173101240019号

93 掌上远景人脸融合算法 服务提供者 深圳市掌上远景科技有限公司 视频换脸秀（APP） 应用于图像生成场景，根据用户上传的照片和选择预设人脸融合模板，生成人脸面貌特征融合的图像。 网信算备440305576973901240015号

94 一横Qai智能助手生成合成算法 服务提供者 山西一横网络科技有限公司 DeepAI智能助手（网站）、DeepAI智能助手（APP） 应用于文本和图像生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本或图像内容。 网信算备140403845535801240017号

95 相芯人像美化与 特效 算法 服务技术支持者 杭州相芯科技有限公司 -- 应用于图像和视频生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的图像或视频数据，生成美化后的图像或视频内容。 网信算备330108967943501240015号

96 锐尼科-基于大模型的知识库问答算法 服务技术支持者 北京杰谱特智能科技有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110115558557101240017号

97 快秘书生成合成算法 服务提供者 深圳波特时空科技有限公司 快秘书（APP） 应用于对话生成场景，根据用户提供的问题描述，生成相应的文本或图像。 网信算备440307677693601240013号

98 乐知视频人脸融合算法 服务提供者 南京市乐知信息技术有限公司 照片时光机（APP） 应用于视频生成场景，根据用户上传的人脸图像，将输入的人脸图像的特征转移到模板视频中的特定角色上。 网信算备320114620302001240025号

99 捏Ta图像漫画生成算法 服务提供者 看见概念（上海）智能科技有限公司 捏Ta（网站）、捏Ta（小程序） 应用于图像生成场景，根据用户的文字描述，生成漫画图像。 网信算备310110320274101240019号

100 创作猫文案成片合成视频算法 服务提供者 北京主语空间文化发展有限公司 创作猫（APP） 应用于视频生成场景，将用户输入的文案与相应的视频素材进行融合，生成符合用户需求的视频。 网信算备110108975766601240027号

101 全民秀场视频换脸算法 服务提供者 深圳有元人文化科技有限责任公司 全民秀场（APP） 应用于视频生成场景，根据用户上传的照片和选择的视频模板，提取照片中的人脸特征替换视频模板中的人脸后合成视频。 网信算备440307011059501240013号

102 全民秀场视频生成合成算法 服务提供者 深圳有元人文化科技有限责任公司 全民秀场（APP） 应用于视频生成场景，根据用户输入的视频，将目标视频的风格特征应用到原始视频上，生成具有特定风格的合成视频。 网信算备440307011059501240021号

103 全民秀场绘图生成合成算法 服务提供者 深圳有元人文化科技有限责任公司 全民秀场（APP） 应用于图像生成场景，根据用户输入的描述词，生成对应风格的图像。 网信算备440307011059501240039号

104 群星闪耀面试场景合成算法 服务提供者 北京群星闪耀科技有限公司 AI智面（小程序） 应用于视频生成场景，根据用户输入的视频和语音，与虚拟3D场景融合，生成虚拟面试情景视频。 网信算备110108672509901240015号

105 华为云MetaStudio数字人视觉驱动算法 服务技术支持者 华为云计算技术有限公司 -- 应用于数字人合成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的单人表演视频，生成数字人视频。 网信算备520111252474601240053号

106 左医医疗大模型算法 服务提供者 北京左医科技有限公司 左医GPT（网站） 应用于对话生成场景，根据用户输入的问题描述，生成有关医学知识领域的答复。 网信算备110102634853201240019号

107 开拓寰宇虚拟世界人物生成合成算法 服务提供者 上海开拓寰宇技术开发有限公司 虚拟世界（APP） 应用于虚拟人生成场景，根据用户输入的人物照片，输出与其面部特征对应的虚拟人物。 网信算备310115448449001240023号

108 Tiamat跨模态映射文字生成图片算法 服务提供者 上海退格数字科技有限公司 Tiamat（网站） 应用于图像生成场景，根据用户输入的文字描述或提示词和底图，生成相应的图像。 网信算备310115228564001240029号

109 香香AI照相馆合成算法 服务提供者 广州华数云计算有限公司 Chat中文（网站） 应用于图片、视频生成场景，根据用户上传的照片，将人脸特征与系统内置图片、视频模板融合，生成用户定制化的照片或视频。 网信算备440117869453801240021号

110 青藤之恋智能客服算法 服务提供者 武汉荟友网络科技有限公司 青藤之恋（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本内容，生成对话文本回复。 网信算备420111025270801240015号

111 智谱代码生成算法 服务技术支持者 北京智谱华章科技有限公司 -- 应用于代码生成场景，服务于企业端客户，根据用户在编辑界面输入的代码上文和下文，生成建议补充的代码。 网信算备110108105858001240089号

112 创作猫视频生成合成算法 服务提供者 北京主语空间文化发展有限公司 创作猫（APP） 应用于视频生成场景，根据用户上传含有人脸的视频或照片，将提取到的人脸特征与目标人脸特征进行融合，生成符合用户需求的视频。 网信算备110108975766601240035号

113 创作猫绘图生成合成算法 服务提供者 北京主语空间文化发展有限公司 创作猫（APP） 应用于图像生成场景，根据用户输入的文本描述、参数设置或上传的参考图像，生成符合用户需求的图像。 网信算备110108975766601240043号

114 漫城人脸融合算法 服务提供者 深圳市漫城科技开发有限公司 微糖相机（APP） 应用于人脸图像、视频生成场景，将用户上传的照片与特定模板进行面部融合，生成融合后的人脸图像、视频。 网信算备440305013947801240023号

115 华为云MetaStudio分身数字人驱动算法 服务技术支持者 华为云计算技术有限公司 -- 应用于虚拟人物视频生成场景，服务于企业端客户，根据输入的真人视频和音频，生成数字人形象的播报视频。 网信算备520111252474601240045号

116 全民秀场图片合成算法 服务提供者 深圳有元人文化科技有限责任公司 全民秀场（APP） 应用于图像生成场景，根据用户上传的图像及选择的风格图像模板，生成具有所选风格的新图像。 网信算备440307011059501240047号

117 开拓寰宇虚拟世界虚拟场景生成合成算法 服务提供者 上海开拓寰宇技术开发有限公司 虚拟世界（APP） 应用于生成虚拟场景，根据输入的文本、图像、音频数据，生成虚拟场景。 网信算备310115448449001240015号

118 网易光启文本生成算法 服务技术支持者 广州博冠信息科技有限公司 -- 应用于游戏垂直领域的文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备440106132364701240011号

119 小冰数字人合成算法 服务提供者 北京红棉小冰科技有限公司 数字人直播（网站）、数字员工企业版（网站）、数字互动名片（小程序）、数字员工（APP） 应用于虚拟人生成场景，根据用户输入的文本、指令、语音，生成虚拟人视频。 网信算备110108114031101240059号

120 小冰歌声合成服务算法 服务技术支持者 北京红棉小冰科技有限公司 -- 应用于音乐生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的音符和歌词，生成相应的歌声音频数据。 网信算备110108114031101240067号

121 完美世界智能角色对话算法 服务技术支持者 完美世界（北京）软件科技发展有限公司 -- 应用于智能对话场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110108022260101240015号

122 愈苹生成合成算法 服务提供者 佛山愈苹科技有限公司 愈苹（APP） 应用于文本和图像生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本或图像内容。 网信算备440607979357501240011号

123 虚拟世界智能对话及文本生成算法 服务提供者 上海开拓寰宇技术开发有限公司 虚拟世界（APP） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备310115448449001240031号

124 SoulX智能对话生成算法 服务提供者 上海任意门科技有限公司 Soul App（APP） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备310115821438101240015号

125 趣闯高自然度虚拟人生成算法 服务技术支持者 广州趣闯网络科技有限公司 -- 应用于虚拟人生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的图像或视频数据，生成3D虚拟人形象;根据用户输入的语音或视频数据，生成3D虚拟人图像或视频。 网信算备440105311485401240011号

126 趣闯定制化图像生成算法 服务技术支持者 广州趣闯网络科技有限公司 -- 应用于图像生成场景，服务于企业端客户，根据用户上传的多张图像，得到特定风格的模型;根据用户输入的文本和特定风格模型，生成符合用户需求的图像内容。 网信算备440105311485401240029号

127 风窕生成合成算法 服务提供者 佛山风窕科技有限公司 风窕小秘书（APP） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备440607884871901240013号

128 好未来MathGPT大模型算法 服务技术支持者 北京世纪好未来教育科技有限公司 -- 应用于智能对话场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的回答，主要用于解答各种数学问题。 网信算备110108667686801230057号

129 网易外贸生成合成算法 服务提供者 广州网易计算机系统有限公司 网易跨境AI助手（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的关键词，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备440106306769001240065号

130 快联图像合成算法 服务提供者 北京快联科技有限公司 Follow相机（APP） 应用于图像生成场景，根据用户输入的图像或文字，生成不同艺术风格的图像。 网信算备110108561498501240015号

131 岩芯数智大模型算法 服务提供者 上海岩芯数智人工智能科技有限公司 RockSQL:基于自然语言的数据库查询系统（网站）、RockKB:企业级知识库问答系统（网站） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本问题，生成相应的文本回复。 网信算备310115717571401240017号

132 风平智能唇形语音同步算法 服务技术支持者 北京风平智能科技有限公司 -- 应用于视频生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的语音或视频，与人物视频素材结合，生成人物嘴唇动作与语音内容相匹配的视频。 网信算备110112716565201240017号

133 飞兔超拟人内容生成算法 服务技术支持者 合肥飞兔科技有限公司 -- 应用于对话生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本内容和选择的预设角色，生成文本回复，实现对话功能。 网信算备340104171262501240015号

134 灵创AI图像生成算法 服务提供者 深圳市乾元空间科技有限公司 灵创AI（小程序） 应用于图像生成场景，根据用户输入的文本或图像，生成具有特定主题或风格的图像。 网信算备440305158776801240019号

135 小冰嘴形驱动服务算法 服务技术支持者 北京红棉小冰科技有限公司 -- 应用于视频生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的图像、音频、视频信息，生成人物嘴部动作与音频内容同步的视频。 网信算备110108114031101240075号

136 得物AIGC球鞋图片生成算法 服务提供者 上海识装信息科技有限公司 得物（APP） 应用于图像生成场景，根据用户上传的图像和选择的创作方式，生成不同风格的球鞋图像。 网信算备310109033582301240019号

137 创客贴平面设计图文内容生成服务算法 服务技术支持者 北京艺源酷科技有限公司 -- 应用于图文生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本请求和参考图像，生成用户所需的图像、文本。 网信算备110108349315101240019号

138 商汤秒画内容生成算法-1 服务技术支持者 上海商汤智能科技有限公司 -- 应用于图像生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本和图像，生成对应语义的图像。 网信算备310104482568801240103号

139 云道文本关键词提取生成算法 服务提供者 石家庄云道科技有限公司 Ai智剪（小程序） 应用于文本提取场景，根据用户上传的小说文本，提取出对应的人物角色、场景等描述性文本关键词。 网信算备130104793420401240015号

140 竹海大模型算法 服务技术支持者 竹间智能科技（上海）有限公司 -- 应用于对话生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本，生成符合场景的对话和回复内容。 网信算备310104199555601240015号

141 商汤AI代码生成算法-1 服务技术支持者 上海商汤智能科技有限公司 -- 应用于代码生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本内容，为开发人员提供代码生成、代码错误修正、代码复杂度分析、代码翻译等功能。 网信算备310104482568801240111号

142 众智AI广告创意生成算法 服务提供者 上海分泽时代软件技术有限公司 众智AI（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的广告产品信息和广告需求，生成广告创意文案。 网信算备310105830443301240019号

143 佳医康健康咨询算法 服务提供者 国盛君安（杭州）医疗科技有限公司 医疗咨询实体机器人（APP）、网页版医疗科研助手（网站）、佳医康健康咨询小程序（小程序） 应用于对话生成场景，根据用户输入的问题文本，生成医学相关文本答案，为用户提供健康咨询、报告解读、用药指导等功能。 网信算备330113963468401240011号

144 爱推文文本生成视频算法 服务提供者 杭州思代尔阿特科技有限公司 爱推文（APP） 应用于视频生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的视频内容。 网信算备330110040904101240013号

145 七麦文本生成算法 服务提供者 北京七麦科技股份有限公司 万能 写作大师（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110105383656901240011号

146 抹香鲸对话文本生成算法 服务提供者 北京海港城科技有限公司 抹香鲸（APP） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110108374813001240013号

147 象信AI文本生成模型算法 服务技术支持者 北京象信智安科技有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110108671705401240013号

148 iSlide-PPT合成算法 服务提供者 成都艾斯莱德网络科技有限公司 iSlide（APP） 应用于PPT生成场景，根据用户输入的PPT主题，生成符合用户需求的PPT文件。 网信算备510107114657401240015号

149 名派文本关键词提取生成算法 服务提供者 河北名派科技有限公司 Ai智剪（抖音）（小程序）、Ai智剪（快手）（小程序）、Ai智剪（网页版）（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，对文本进行分析，生成画面描述性关键词。 网信算备130108757215301240013号

150 焦点文本内容生成算法 服务提供者 焦点科技股份有限公司 中国制造网（APP）、中国制造网（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备320111158112901240015号

151 君弘灵犀内容生成算法 服务提供者 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安君弘（小程序）、国泰君安君弘（APP）、国泰君安君弘（网站）、国泰君安证券富易（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备310115385887401240011号

152 美的美言大模型算法 服务提供者 美的集团股份有限公司 美的家电人机交互服务（其他）、美的美居（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备440606398947301240013号

153 美的美声语音文本转换算法 服务提供者 美的集团股份有限公司 美的家电人机交互服务（其他） 应用于语音和文本的互相转换场景，将用户输入的语音音频转换为文本文字，将用户输入的文本文字转换为语音音频。 网信算备440606398947301240021号

154 慧辰大模型内容生成算法 服务技术支持者 北京慧辰资道资讯股份有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110108934685601240015号

155 智增增智能客服算法 服务技术支持者 北京思码创特科技有限公司 -- 应用于在线智能客服场景，服务于企业端客户，根据用户咨询内容，生成文本或语音智能回答。 网信算备110108433936801240013号

156 虎牙图像融合算法 服务提供者 广州虎牙信息科技有限公司 虎牙直播（APP） 应用于图像、视频生成场景，根据输入的文本数据或人脸图像、视频，生成融合了人脸的风格化图像、视频。 网信算备440113902256601240017号

157 旻浦数字人生成算法 服务技术支持者 上海旻浦科技有限公司 -- 应用于数字人视频生成场景，服务于企业端客户，根据输入的文本，及人像图像或视频，生成数字人形象的视频。 网信算备310115257701701240013号

158 乐活宇宙智能生成合成算法 服务提供者 乐活派（北京）科技有限公司 乐活宇宙（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110112031486901240017号

159 给麦音乐歌声合成算法 服务提供者 武汉盛游互娱网络科技有限公司 给麦（APP） 应用于音频合成场景，根据用户录制的朗读或唱歌音频，提取用户的音色特征后与指定歌曲合成，生成以用户声音演唱的歌曲音频。 网信算备420115935029101240015号

160 海尔智慧家分布式耦合引导交互算法 服务提供者 青岛海尔科技有限公司 海尔智家（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的上下文信息，生成相应的文本回复。 网信算备370212313608001240011号

161 云从数字人驱动算法 服务技术支持者 云从科技集团股份有限公司 -- 应用于数字人生成算法，服务于企业端客户，根据用户输入的语音信息，驱动数字人生成与之相匹配的口型和动作，得到数字人音视频内容。 网信算备440115713054401240021号

162 小冰语音合成服务算法 服务技术支持者 北京红棉小冰科技有限公司 -- 应用于语音合成场景，服务于企业端客户，根据输入的文本信息，生成相对应的语音回复，实现文本转语音功能。 网信算备110108114031101240083号

163 贪婪宇宙大模型算法 服务技术支持者 深圳贪婪宇宙科技有限公司 -- 应用于对话生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本，生成相应的文本回复内容。 网信算备440305392736901240019号

164 TCL智慧语音助手智能聊天内容生成算法 服务提供者 深圳TCL新技术有限公司 TCL智慧语音助手（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本内容，生成回复文本。 网信算备440305800709501240043号

165 茅茅虫文本生成算法 服务提供者 湖南茅茅虫科技有限公司 茅茅虫写作助手（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的标题和关键词，生成相应的写作文本。 网信算备430104560800301240011号

166 夸克图像智能擦除算法 服务提供者 广州市动悦信息技术有限公司 夸克（APP） 应用于图像编辑场景，对用户上传的图像进行擦除操作和背景填充，实现对图像中手写、水印或指定区域的内容擦除功能。 网信算备440105974095301240037号

167 汉王天地大模型算法 服务提供者 汉王科技股份有限公司 汉王天地（APP）、AI口语陪练（APP）、AI绘画（APP）、汉王天地大模型（网站）、AI助手（APP）、作文批改（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的语音或文字，结合场景需求和上下文信息，最终生成符合用户意图的回答。 网信算备110108773480701240011号

168 桃喜AI视频生成合成算法 服务提供者 广东开心桃科技有限公司 桃喜AI（公众账号）、桃喜AI（小程序） 应用于视频合成场景，根据用户上传的图像或视频，结合音频信息，通过风格迁移和音画同步，转化为风格化的动态视频。 网信算备440106075910201240019号

169 心智无限AI图像生成算法 服务提供者 北京心智无限科技有限公司 奇思妙影（APP）、奇思秒影（小程序） 应用于图像生成场景，根据用户输入的文本数据，生成与输入相关的图像;或根据用户输入的图像和所选择的预设模板，生成符合用户需求的图像。 网信算备110105658298401240017号

170 数智人脸融合算法 服务提供者 祯茂数智（杭州）科技有限公司 微美惠（小程序） 应用于图像生成场景，将用户上传的照片与特定模板进行面部融合，生成融合后的人脸图像。 网信算备330109405261401240019号

171 微美惠人脸融合算法 服务提供者 祯茂科技（杭州）有限公司 微美惠AI发型体验馆（小程序）、微美惠商家端（APP） 应用于图像生成场景，将用户上传的照片与特定模板进行面部融合，生成融合后的人脸图像。 网信算备330113780743201240019号

172 创作猫图片AI处理算法 服务提供者 北京主语空间文化发展有限公司 创作猫（APP） 应用于图像生成场景，根据用户输入的图像数据，实现图像高清、裁剪、上色等功能。 网信算备110108975766601240051号

173 用友YonGPT生成算法 服务技术支持者 用友网络科技股份有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110108673625801240017号

174 华藏通用大模型算法-2 服务技术支持者 上海智臻智能网络科技股份有限公司 -- 应用于文本和图像生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本或图像数据，生成符合用户需求的文本或图像。 网信算备310114976209101240023号

175 马知AI应用模型生成算法 服务提供者 上海央讯信息科技有限公司 马知AI（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备310107126315001240029号

176 央讯知识库AI机器人生成算法 服务提供者 上海央讯信息科技有限公司 马知AI（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，结合用户上传的知识库和文档等数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备310107126315001240011号

177 KOMOYO图像合成算法-1 服务技术支持者 骏斯（广州）信息科技服务有限公司 -- 应用于图像生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的漫画角色形象。 网信算备440113405499501240025号

178 助梦空间writingpal生成合成算法 服务提供者 助梦空间（北京）科技有限公司 WritingPal（网站）、墨宝（APP）、WritingPal墨宝（小程序） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110119348936001240019号

179 妙影图像生成合成算法 服务提供者 广州和裕网络科技有限公司 AI妙影相机（APP） 应用于图像生成场景，根据用户输入的图像数据和选择的风格模板，生成符合用户需求的图像。 网信算备440113593220201240017号

180 小米大语言模型算法 服务提供者 小米科技有限责任公司 小爱同学（APP） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本信息，生成符合用户需求的文本回复。 网信算备110108916280901240011号

181 才历HRTPS智能人事大模型算法 服务提供者 上海才历网络有限公司 AI Chat（其他） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本信息，生成符合用户需求的文本回复。 网信算备310104497618401240019号

182 米啫喱AI图像生成算法 服务提供者 湖南神笔画网络科技有限公司 米啫喱-AI绘画（网站） 应用于图像生成场景，根据用户输入的文本、图像信息，生成与输出符合用户预期的图像。 网信算备430111049420201240019号

183 桃喜AI人脸融合算法 服务提供者 广东开心桃科技有限公司 桃喜AI（公众账号）、桃喜AI（小程序） 应用于图像和视频生成场景，提取用户上传的图像或视频中的人脸特征，生成融合双方特征的图像或视频。 网信算备440106075910201240027号

184 透察图像生成算法 服务提供者 重庆市透察科技有限公司 可奈相机（APP） 应用于图像生成场景，根据用户上传的人脸图像，融合模板风格，生成个性化的新图像。 网信算备500112980277801240015号

185 墨刀内容生成算法 服务提供者 北京磨刀刻石科技有限公司 墨刀（APP）、墨刀（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本内容，生成格式化文本数据。 网信算备110105536822101240017号

186 启真大模型生成算法 服务提供者 南京有零科技有限公司 我在AI（APP） 应用于对话生成场景，根据用户提出的文本问题，生成相关的回答和解决方案。 网信算备320113818105201240019号

187 中农饲元配方生成算法 服务提供者 北京万界数据科技有限责任公司 中农饲元（小程序） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本或语音咨询问题，生成饲料配比方案。 网信算备110107307950301240011号

188 皮皮动画图像合成算法 服务提供者 铅笔头（深圳）科技有限公司 piece动画（APP）、皮皮动画（APP） 应用于图像生成场景，根据输入的文本信息，生成与输入文字相匹配的图像。 网信算备440305023552001240019号

189 皮皮动画图像生成视频算法 服务提供者 铅笔头（深圳）科技有限公司 piece动画（APP） 应用于视频生成场景，根据输入的图像，生成与图像信息对应的动画视频。 网信算备440305023552001240027号

190 九天自然语言交互算法 服务技术支持者 中国移动通信有限公司研究院 -- 应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本问题，生成对应的文本结果。 网信算备110102864826301240015号

191 形象宝图片生成算法 服务提供者 北京顺势兄弟科技有限公司 每拍美画（小程序）、形象宝（小程序） 应用于图像生成场景，根据用户上传的人脸照片和文本提示词，生成符合用户要求的个性化形象照。 网信算备110108325769001240013号

192 影趣智能图生图生成算法 服务提供者 杭州影趣互联网科技有限公司 A加相机（小程序）、A+相机（APP） 应用于图像编辑场景，对用户输入的照片进行风格 特效 重绘，输出对应风格的作品图。 网信算备330106331346201240059号

193 华为云MetaStudio数字人语音驱动算法 服务技术支持者 华为云计算技术有限公司 -- 应用于数字人生成算法，服务于企业端客户，根据用户输入的音频，生成驱动数字人匹配表情和口型动作的驱动数据。 网信算备520111252474601240061号

194 小布语音助手文本生成算法 服务提供者 深圳市欢太科技有限公司 小布助手（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本信息，生成符合用户预期的回答文本。 网信算备440305290986101240017号

195 桃喜AI数字人合成算法 服务提供者 广东开心桃科技有限公司 桃喜AI（公众账号）、桃喜AI（小程序） 应用于数字人生成算法，根据用户上传的图像或选择的预设数字人形象，结合其提供的音频或文本内容和所选择的声音设定，生成数字人视频。 网信算备440106075910201240035号

196 网易有道文档问答算法 服务技术支持者 网易有道信息技术（北京）有限公司 -- 应用于对话生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的信息识别用户意图，并生成回复文本。 网信算备110108696992701240015号

197 乐玩幻镜图像生成合成算法-1 服务提供者 乐玩（上海）企业发展有限公司 乐玩幻镜（网站）、乐玩幻镜（小程序） 应用于图像生成场景，根据用户上传的10张人脸照片和用户选择的预设关键词描述，生成特定风格的图像。 网信算备310107073820001240019号

198 乐玩幻镜图像生成合成算法-2 服务提供者 乐玩（上海）企业发展有限公司 乐玩幻镜（网站）、乐玩幻镜（小程序） 应用于图像生成场景，根据用户上传的10张人脸照片和用户上传的1张带人脸的风格模板图像，生成特定风格的图像。 网信算备310107073820001240027号

199 多优乐内容生成智能算法 服务提供者 南宁多优乐网络科技有限公司 Chat Ace（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的问题，生成问题答案或文章。 网信算备450103649524001240015号

200 智聊思远合成算法 服务提供者 杭州智聊思远互联网科技有限公司 ChatMindAI（网站）、星梦旅（网站） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本，生成相应的文本回复。 网信算备330105338815501240019号

201 MBA智库自然语言处理算法 服务提供者 厦门众智创库企业管理咨询有限公司 MBA智库（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本，生成相应的文本回复。 网信算备350203018482101240017号

202 妙语生画图片换脸算法 服务提供者 深圳市光波跃动智能科技有限公司 妙语生画网站（网站）、天鹅相机（小程序） 应用于图像生成算法，根据用户上传的人脸图像和所选模板图像，进行面部特征融合后生成图像。 网信算备440305665738701240039号

203 百度人脸融合及属性编辑算法 服务技术支持者 北京百度网讯科技有限公司 -- 应用于图像生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的图像或视频数据，生成符合用户需求的图像内容，实现人脸融合、属性编辑等功能。 网信算备110108645502801240039号

204 爱诗科技多模态生成算法 服务技术支持者 北京爱诗科技有限公司 -- 应用于图像、视频生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本、图像、视频数据，生成符合用户需求的图像、视频内容，实现文生图、文生视频、图生视频、视频生视频等功能。 网信算备110105987710701240015号

205 千循零样本AI平台文本生成算法 服务提供者 北京睿科伦智能科技有限公司 千循零样本AI平台（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110108996164401240013号

206 猎户星空大模型算法 服务技术支持者 北京猎户星空科技有限公司 -- 应用于智能对话场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本信息，生成符合用户需求的文本回复。 网信算备110107894161401240013号

207 AI部落对话生成算法 服务提供者 安徽百讯网络科技有限责任公司 AI部落（网站） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本信息，生成符合用户需求的文本回复。 网信算备341602894732401240015号

208 白泽跨模态大模型算法 服务技术支持者 人民中科（北京）智能技术有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本、图像、视频信息，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110115923323001240019号

209 瑞泊VIDYA大模型算法 服务技术支持者 瑞泊（北京）人工智能科技有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本信息，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110108089969001240013号

210 EC-CRM智能助手算法 服务提供者 深圳市六度人和科技有限公司 EC（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本、音频信息，进行归纳总结，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备440305146693401240013号

211 爱诗科技多模态生成算法-1 服务提供者 北京爱诗科技有限公司 星河画语（网站）、星河画语（小程序）、星河画语（APP） 应用于图像、视频生成场景，根据用户输入的文本、图像、视频数据，生成符合用户需求的图像、视频内容，实现文生图、文生视频、图生视频、视频生视频等功能。 网信算备110105987710701240023号

212 智慧芽文本生成大模型算法 服务提供者 智慧芽信息科技（苏州）有限公司 Eureka（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本信息，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备320508893984201240017号

213 宇视视频剪辑算法 服务技术支持者 浙江宇视科技有限公司 -- 应用于视频生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的视频数据，和景区宣传空镜视频，生成游客纪念视频。 网信算备330108927611901240019号

214 河川大模型算法 服务提供者 北京河川智源科技有限公司 超级 面试（其他） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本信息，生成符合用户需求的文本回复。 网信算备110108209036101240015号

215 悬河对话文本生成算法 服务提供者 北京舟济信息科技有限公司 悬河（APP） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本信息，生成符合用户需求的文本回复。 网信算备110101542528101240013号

216 意适深度合成算法 服务提供者 上海意适信息技术有限公司 趣味抠图（APP）、AI艺术画廊（小程序） 应用于图像、视频生成场景，根据用户输入的图像数据，生成符合用户需求的图像、视频，实现人像抠图、人物属性编辑、风格转换等功能。 网信算备310151534947301240011号

217 天云数据智能文本生成算法 服务技术支持者 天云融创数据科技（北京）有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110108364203501240017号

218 歌歌文字生成音乐算法 服务提供者 杭州音律闪动人工智能科技有限公司 歌歌AI写歌（小程序） 应用于音乐生成场景，根据用户输入的文本生成歌词，根据用户输入的音频生成相应人物的歌声音频。 网信算备330109381272401240015号

219 文渊爱范文文本生成算法 服务提供者 海南文渊科技有限公司 爱范文AI智能写作助手（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备460203852800001240019号

220 微步安全内容生成算法 服务提供者 北京步刻科技有限公司 微步情报社区（APP）、X情报社区（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110108762737901240019号

221 心境数字世界虚拟人脸生成算法 服务提供者 湖北心境网络科技有限公司 数字世界（APP） 应用于虚拟人生成场景，根据用户上传的照片和选择的个性化参数，生成虚拟人脸角色图像。 网信算备420111640275901240011号

222 中国电信TeleChat语义大模型生成算法 服务提供者 中国电信股份有限公司数字智能科技分公司 星辰（小程序）、星辰（APP）、星辰大模型平台（网站） 应用于对话生成场景，根据用户输入的问题描述，生成回答文本，实现知识问答、文章写作、英文翻译等功能。 网信算备110102359511101240025号

223 中国电信视觉生成算法 服务提供者 中国电信股份有限公司数字智能科技分公司 TeleImage（网站）、天翼智慧设计（APP）、AI贺卡（小程序） 应用于图像或视频生成场景，根据用户输入的文本或图像或视频，并选择不同的风格模板，生成相应的图像或视频。 网信算备110102359511101240041号

224 中国电信语音生成算法 服务提供者 中国电信股份有限公司数字智能科技分公司 数字人客服（网站）、天翼智能助理（网站）、天翼智能助理（APP）、天翼智能助理（小程序）、数字人客服（APP）、数字人客服（小程序） 应用于语音生成场景，根据用户输入的文本或音频，转化为具有特定声音风格的音频。 网信算备110102359511101240033号

225 灯塔影视观点生成算法 服务提供者 上海淘票票影视文化有限公司 灯塔专业版（APP） 应用于文本生成场景，根据用户选择的影片，生成对筛选后影视观点内容的文本总结。 网信算备310107361090201240023号

226 宝宝树母婴家庭领域大模型生成合成算法 服务提供者 北京众鸣世纪科技有限公司 宝宝树孕育（APP） 应用于文本生成场景，根据用户提出的备孕育儿问题，生成备孕育儿等相关知识内容，输出文本内容回复。 网信算备110105193725701240015号

227 轻向生活服务领域对话生成算法 服务提供者 北京人生旷野科技有限公司 轻向（网站）、轻向（小程序）、轻向（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的餐饮相关问题，生成相关的餐饮话题内容回复。 网信算备110105107281001240015号

228 智象视觉多模态生成大模型算法 服务提供者 北京智象未来科技有限公司 千象（网站） 应用于图像、视频生成场景，根据用户输入的文本、图像数据，生成符合用户需求的图像、视频内容，实现文生图、图生图、文生视频、图生视频等功能。 网信算备110108618889801240011号

229 小冰嘴形驱动算法 服务提供者 北京红棉小冰科技有限公司 X Eva（APP） 应用于视频生成场景，通过提取音频或语音特征，生成与音频内容相匹配的嘴部动画。 网信算备110108114031101240091号

230 云知声2D数字人生成算法 服务技术支持者 云知声智能科技股份有限公司 -- 应用于数字人视频生成场景，服务于企业端客户，基于用户指定的形象数据，根据输入的音频，生成数字人视频。 网信算备110108172572101240035号

231 天壤小白开放平台大语言生成模型算法 服务提供者 上海天壤智能科技有限公司 小白（网站） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本内容，生成相应的回复文本。 网信算备310112779249601240015号

232 轻松怡康在线智能客服算法 服务提供者 北京轻松怡康信息技术有限公司 在线客服（其他） 应用于对话生成场景，根据用户输入的问题文本，生成相应的回复文本。 网信算备110101878745401240013号

233 乐骐图像生成算法-2 服务技术支持者 无锡乐骐科技股份有限公司 -- 应用于图像生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本和图像，生成具备用户人脸ID身份信息和用户选定形象外形信息的图像。 网信算备320214564578601240015号

234 萌配音语音合成算法 服务提供者 重庆萌我科技有限公司 萌配音（APP） 应用于语音合成场景，根据用户输入的文本内容和选择的条件参数，合成具有不同声音特征的语音。 网信算备500108518500801240013号

235 小竹安全文本生成算法 服务提供者 南京弘竹泰信息技术有限公司 小竹安全（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本描述，生成相应的回复或文章。 网信算备320116880943301240017号

236 珠海本影AI图像生成模型算法 服务提供者 珠海本影人工智能科技有限公司 卓尧AI（网站） 应用于图像或视频生成场景，根据用户输入的文本、图像或视频信息，生成相应的图像或视频。 网信算备440402289692501240011号

237 欣智悦财税大模型算法 服务提供者 方欣科技有限公司 欣智（TaxGPTs）（小程序） 应用于对话生成场景，根据用户输入的咨询文字或语音问题，生成文本、图像、音频、视频等形式的回答。 网信算备440112056220101240011号

238 布噜AI写真馆图像生成算法 服务提供者 沈阳轻舟开卷信息科技有限公司 布噜AI写真馆（小程序） 应用于图像生成场景，根据用户上传的人脸图像，结合用户选择的图像模板，生成具有用户面部特征的图像。 网信算备210113630318001240011号

239 虚拟世界图片生成算法 服务提供者 上海开拓寰宇技术开发有限公司 虚拟世界（APP） 应用于图像生成场景，根据用户输入的描述词和上传参考图像，生成特定风格的数字分身形象及背景图像。 网信算备310115448449001240049号

240 达摩院服饰上身合成算法 服务技术支持者 阿里巴巴达摩院（杭州）科技有限公司 -- 应用于图像生成场景，服务于企业端客户，根据用户上传的服饰参考图和模特图，将服饰图里的服饰融合到模特身上，生成对应服饰商品的广告图。 网信算备330110507206401240055号

241 明途工作内容生成合成算法 服务提供者 成都明途科技有限公司 工作数字人（网站）、工作数字人（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本问题，生成文本回复内容。 网信算备510116480389901240013号

242 神策数据智能数据问答算法 服务提供者 神策网络科技（北京）有限公司 神策分析（网站） 应用于对话生成场景，根据用户输入的数据查询问题，生成对应的数据或分析结果。 网信算备110108191031901240011号

243 波特时空Fantasy智能销售生成合成算法 服务提供者 深圳波特时空科技有限公司 Fantasy客服插件（其他） 应用于对话生成场景，根据用户输入的问题，生成适配的问题解答、消费品建议和商品推荐。 网信算备440307677693601240021号

244 OPPO安第斯大模型文本生成算法 服务技术支持者 深圳市欢太科技有限公司 -- 应用于对话生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本信息，生成文本回复。 网信算备440305290986101240025号

245 某人生成合成算法 服务提供者 四川安陌网络科技有限公司 某人（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本，生成符合用户需求的回答。 网信算备510107500375101240013号

246 Hajimi宠物图像生成合成算法 服务提供者 哈叽米网络科技（上海）有限公司 哈叽米造相馆（小程序） 应用于图像生成场景，根据用户上传的宠物图像，生成符合用户预期的图像。 网信算备310115731309601240015号

247 吐司生成图片算法 服务提供者 上海必有回响智能科技有限公司 吐司（其他） 应用于图像生成场景，根据用户输入的文本或图像数据，生成符合用户需求的图像。 网信算备310107575465701240011号

248 医渡开心健康大模型算法 服务提供者 北京医二科技有限公司 开心健康-健康咨询（小程序） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本信息，生成符合用户需求的文本回复。 网信算备110108752286901240013号

249 医渡开心健康大模型服务算法 服务技术支持者 北京医二科技有限公司 -- 应用于智能对话场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本信息，生成符合用户需求的文本回复。 网信算备110108752286901240021号

250 学小伴学习助手算法 服务提供者 深圳冥古宙数字科技有限公司 学小伴（APP） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的回答，主要用于解答各种数学问题。 网信算备440305935805801240011号

251 好未来MathGPT数学大模型算法 服务提供者 好未来学而思教育科技（北京）有限公司 MathGPT智能问答平台（网站） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的回答，主要用于解答各种数学问题。 网信算备110118936416301240033号

252 好未来MathGPT大模型学习助手算法 服务提供者 好未来学而思教育科技（北京）有限公司 学小伴（APP） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的回答，主要用于解答各种数学问题。 网信算备110118936416301240025号

253 云知声山海认知大模型算法-1 服务提供者 云知声智能科技股份有限公司 云知声山海认知大模型算法-1（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110108172572101240043号

254 意间图像生成算法-2 服务技术支持者 上海亘聪信息科技有限公司 -- 应用于图像生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本、图像数据，生成符合用户需求的图像，实现文生图、图生图等功能。 网信算备310105575634601240011号

255 QQ智能影像模型算法 服务提供者 深圳市腾讯计算机系统有限公司 QQ（APP）、QQ-小世界（APP） 应用于图像、视频生成场景，根据用户输入的文本、图像数据，生成符合用户需求的风格图像、视频。 网信算备440305295988701240105号

256 腾讯会议智能对话算法 服务提供者 深圳市腾讯计算机系统有限公司 腾讯会议（APP） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本信息，生成符合用户需求的文本回复。 网信算备440305295988701240091号

257 印象AI生成算法 服务提供者 北京印象笔记科技有限公司 Verse App（APP）、印象笔记（APP）、Verse（网站）、扫描宝（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本数据，生成符合用户需求的文本内容。 网信算备110105722786701240015号

258 RAYS数字人智能会话算法 服务提供者 武汉理工数字传播工程有限公司 RAYS智能阅读助手（公众账号） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本、语音、图像数据，生成符合用户需求的文本、语音、图像、视频内容回复。 网信算备420115938953601240015号

259 紫东太初大模型算法 服务提供者 中国科学院自动化研究所 紫东太初APP（APP）、紫东太初大模型开放平台（网站） 应用于多模态生成场景，根据用户输入的文本、图像、音频、视频数据，生成符合用户需求的文本、图像、音频、视频内容。 网信算备110108010743701240015号

260 天天P图人脸变换算法 服务提供者 深圳市腾讯计算机系统有限公司 天天P图（APP） 应用于人脸图像生成场景，将用户上传的照片与素材图像进行面部融合，生成融合后的人脸图像。 网信算备440305295988701240121号

261 腾讯智影绘画生成算法 服务技术支持者 深圳市腾讯计算机系统有限公司 -- 应用于图像生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本、图像，生成符合用户需求的图像内容。 网信算备440305295988701240139号

262 腾讯数字人视频合成算法 服务技术支持者 深圳市腾讯计算机系统有限公司 -- 应用于数字人视频生成场景，服务于企业端客户，根据输入的文本、音频，及人像图像、视频，生成数字人形象的视频。 网信算备440305295988701240147号

263 腾讯云智绘图片背景替换算法 服务技术支持者 腾讯云计算（北京）有限责任公司 -- 应用于图像生成场景，服务于企业端客户，对用户输入的图像数据进行背景替换，生成符合用户需求的图像内容。 网信算备110108306369201240011号

264 云知声语音合成类算法-1 服务提供者 云知声智能科技股份有限公司 云知声AI开放平台（网站） 应用于语音合成场景，根据用户输入文本数据及选定的声音风格，生成对应音频内容。 网信算备110108172572101240051号

265 应用宝图像融合算法 服务提供者 深圳市腾讯计算机系统有限公司 应用宝（APP） 应用于图像、视频生成场景，根据用户输入的文本、图像、视频数据，生成符合用户需求的图像、视频内容。 网信算备440305295988701240113号