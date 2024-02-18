奥本海默孙子签署公开信称人工智能威胁“地球生命”

**划重点:** 1. 🌐 全球名人联署公开信，奥本海默孙子警告人工智能威胁地球生命。 2. ⚠️ 公开信由尼尔森·曼德拉创立的“长者会”与未来生命研究所共同发布，呼吁全球领导者对抗“无法管理的人工智能”和核武器。 3. 🌍 公开信提出紧急解决大流行病和气候变化等全球威胁的呼吁，强调领导者应共同应对濒临的人工智能风险。

站长之家（ChinaZ.com）2月18日 消息:J·罗伯特·奥本海默的孙子是一封新公开信的明星签署人之一，该信警告人工智能对地球生命构成威胁。这封公开信由尼尔森·曼德拉创立的“长者会”与未来生命研究所共同发布，呼吁全球领导者展现对抗“无法管理的人工智能”和核武器的“长远领导力”。

奥本海默的孙子，查尔斯·奥本海默，创办了奥本海默项目，旨在延续祖父的使命，即通过“国际合作和团结”来调和科学进步。与英国亿万富翁理查德·布兰森、人工智能先驱杰弗里·辛顿、作家兼卡尔·萨根遗孀安·德赖恩以及音乐家彼得·加布里埃尔等数百人一同签署，他们在信中警告说，面对人工智能的危险，世界“正处于严重危险之中”。

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公开信指出:“我们面临一系列威胁，将全人类置于危险之中。我们的领导者未能以所需的智慧和紧迫性作出回应。” 除了处理人工智能和核武器问题外，公开信还呼吁世界领导者“紧急解决”有关大流行病和气候变化的持续关切。

信中继续指出:“还可能有更糟糕的事情发生，其中一些威胁可能危及地球生命的存在。我们尚不知道与人工智能相关的新兴风险有多重要。” 公开信警告称，“我们正站在一个悬崖边。”

在曾由已离开的OpenAI联合创始人埃隆·马斯克拥有的X-曾经是Twitter的平台上发表的一篇帖子中，奥本海默的继承人表示，此次呼吁行动的目的是“增加团结”。他写道:“我们都知道短期政治分歧是解决问题和机遇的错误方式。”

这种反对分裂的立场在信中得到了反映，呼吁“世界领导者共同努力更果断地解决这些存在威胁”。信中继续说:“我们欢迎所有社区、各代人和政治观点的人加入我们，要求勇敢的决策，为我们共同的未来而努力。”

尽管奥本海默在流行文化中仅仅是被称为创造核弹的“世界毁灭者”，但这位物理学家在曼哈顿计划之后的生活致力于核不扩散和裁军——这或许是对他所造成的后果的一种赎罪。他的孙子显然试图在冷酷的科学进步面前继续保持他著名祖父的和平愿景，并与数百人一起呼吁领导者在为时已晚之前采取行动，应对这些存在威胁。

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