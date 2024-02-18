报道称：今年全球富豪财富增长几乎来自人工智能

**划重点:** 1. 📈 Nvidia的市值超过英特尔，AI相关股票飙升，全球最富有的30人中有30人将财富归因于Bloomberg AI指数跟踪的公司。 2. 💼 Lisa Su，AMD首席执行官，成为亿万富翁，人工智能热潮主导股市。 3. 🤔 读者评论涉及AI在一般使用中的质疑，认为虚假新闻、虚假调查和报告、虚假视频等造成的损害多于好处。

站长之家（ChinaZ.com）2月18日 消息:今年全球最富有的人中，几乎所有的财富增长都来自人工智能（AI）。根据印度时报报道，Nvidia的市值首次超过了亚马逊，成为芯片制造商的市值冠军。在AI相关股票飙升的推动下，Nvidia共同创始人Jensen Huang的财富激增。同样，该行业热潮使得Nvidia竞争对手AMD的首席执行官Lisa Su成为亿万富翁，其股票在过去一年翻了一番。

这场人工智能狂潮在股市中占据主导地位，其中500位最富有的人中有30人将他们的财富归因于Bloomberg全球人工智能指数跟踪的公司。这些公司的股票持仓截至今年迄今为止已经使他们的净资产增加了1240亿美元，占到了Bloomberg亿万富翁指数总财富增长的96%。

AI行业的最大赢家之一是Nvidia共同创始人Jensen Huang和Meta Platforms Inc的马克·扎克伯格。他们的成功推动了S&P500中AI相关行业的股票表现，使得S&P500在今年第四次超过5000点。然而，一些分析师对这场涨势的可持续性提出了质疑，认为科技股的热潮开始呈现出类似于互联网泡沫的趋势。

读者评论中也出现了对AI在一般使用中的质疑。有人认为，迄今为止，AI在研究、医学和军 事方面取得了实质性的进展，但在一般使用中仍然是模糊的。一些人担心AI创造的虚假新闻、虚假调查和报告、虚假视频等对关系的影响，甚至对一切的信任都产生了疑虑。他们认为，连知识和技能都受到了怀疑。

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