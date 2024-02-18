美国专利商标局宣布与埃森哲签署7千万美元人工智能专利搜索工具合同

**划重点:** 1. 🤝 美国专利商标局计划授予埃森哲联邦服务公司一项估值为7千万美元的合同，以开发人工智能专利搜索工具。 2. 🔄 合同将涵盖对专利搜索人工智能能力的全面系统开发，以及对现有能力的维护和新增功能的提供。 3. 🌐 美国专利商标局旨在通过此合同加强其专利自动化信息系统，提升专利审查过程中的现代化水平。

站长之家（ChinaZ.com）2月18日 消息:美国专利商标局（USPTO）本周宣布，计划与埃森哲联邦服务公司签署一项估值约为7千万美元的合同，以开发其专利搜索人工智能能力。

这份意向通知描述了对承包商的需求，要求其提供“全面的系统开发工作”，以继续维护专利搜索人工智能能力，并为该组件“提供新的增强功能”。美国专利商标局预计将于4月1日前与埃森哲联邦服务公司达成协议。

目前，美国专利商标局在其专利端到端（PE2E）套件中使用基于人工智能的搜索工具，以利用人工智能进行“先前技术”搜索。这是审查员用于评估发明新颖性的工具，其中专利搜索人工智能是其中的一个组件。

关于PE2E的声明称:“为了使专利自动化信息系统现代化，美国专利商标局推出了PE2E，这是一个提供审查员在审查过程中使用的一整套统一而强大工具的单一基于网络的系统。”该声明还指出:“PE2E搜索是PE2E系统中的一个组件，提供现代化的界面设计，并引入新的工具和功能，例如人工智能搜索能力。”

在此之前，美国专利商标局于8月份宣布正在寻求关于人工智能部署能力的信息，以“改善在专利流程中对‘先前技术’的搜索”。

对此，美国专利商标局未回复置评请求，埃森哲联邦服务公司拒绝置评。

（举报）