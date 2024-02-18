AI视野：OpenAI公布Sora技术报告；Meta首发AI视频模型V-JEPA；ComfyUI发布3D Pack；Nomic AI 发布完全开源的长文本嵌入模型

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📰🤖📢AI新鲜事
OpenAI公布Sora技术报告:模拟世界、视频扩展等，强的离谱!
【AiBase提要:】
⭐️ Sora可以模拟物理世界中的人、动物和环境
⭐️ Sora具备无缝视频剪辑连接功能
⭐️ Sora可以生成不同大小、高分辨率的图像
报告地址:
https://openai.com/research/video-generation-models-as-world-simulators
Reddit与AI公司达成协议 内容支付“开采”AI培训数据
【AiBase提要:】
⭐️ 签署内容许可协议，价值6000万美元
⭐️ Reddit成为AI企业高质量训练数据来源
⭐️ 预计AI内容支付将提升Reddit整体估值
谷歌 Gemini1.5Pro 称 OpenAI Sora 生成的视频是假的
【AiBase提要:】
🤖 谷歌的新技术Gemini1.5Pro质疑Sora生成的视频真实性。
🌸 OpenAI的Sora是新文本转视频工具，展现复杂场景和角色。
💥 Gemini1.5Pro对视频不一致处提出质疑，怀疑其真实性。
AI视频之战升级:Runway、Stability积极应对OpenAI的Sora
【AiBase提要:】
⭐ Runway首席执行官回应OpenAI Sora，拉开视频AI竞赛序幕
⭐ 视频AI领域竞争激烈，Runway、Google、Stability AI推出新模型
⭐ Runway推出新功能，Sora功能和局限性尚不明确
魅族 All in AI 将停止传统「智能手机」新项目
【AiBase提要:】
⭐️ 魅族决定全力投入AI领域
⭐️ 魅族发布AI战略规划
⭐️ 魅族计划完成All in AI愿景
🤖📱💼AI应用
Meta首发AI视频模型V-JEPA 可用人类的理解方式看世界
【AiBase提要:】
⭐️ V-JEPA是非生成式模型，以人类的方式看世界。
⭐️ 自监督学习方法提高效率，适用于多任务。
⭐️ 利用抽象表示空间预测视频中缺失部分。
项目介绍网址:
https://ai.meta.com/blog/v-jepa-yann-lecun-ai-model-video-joint-embedding-predictive-architecture/
阿里开源万能图片生成工作台SCEPTER Studio 一键搞定AI绘图模型训练到推理
【AiBase提要:】
⭐ 不需代码，通过Web界面训练与微调模型
⭐ SCEPTER支持多种模型和微调方式
⭐ 提供多种训练数据和推理任务支持
传送门:https://github.com/modelscope/scepter
ComfyUI发布最新3D Pack 可快速将图片转换为3D模型
【AiBase提要:】
🌟 可快速将图片转换为3D模型
🌟 支持多种先进算法和多种格式导出
🌟 提供工具和工作流，使用户能够轻松处理和优化3D图像
产品入口:https://top.aibase.com/tool/comfyui-3d-pack
FaceFusion换脸软件更新至2.3.0版本
【AiBase提要:】
⭐️ 新版本采用了先进的68点面部标记模型
⭐️ 处理面部边缘情况更为有效
⭐️ 算法优化，提高面部交换效果
项目地址:https://top.aibase.com/tool/facefusion
谷歌推具备空间推理能力的视觉语言模型SpatialVLM
【AiBase提要:】
⭐ 视觉语言模型缺乏空间推理能力
⭐ 借鉴人类空间推理能力
⭐ 创新框架设计大规模空间VQA数据集
项目地址:https://top.aibase.com/tool/spatialvlm
Nomic AI 发布首个完全开源的长文本嵌入模型nomicembed-text-v1
【AiBase提要:】
⭐ Nomic AI发布完全开源的nomicembed-text-v1长文本嵌入模型
⭐ 该模型序列长度达8192，在短文本和长文本评估中表现优异
⭐ 模型开发过程强调审计性和可复制性，为AI社区树立新标准
项目入口:https://top.aibase.com/tool/contrastors
离开OpenAI待业的Karpathy推出大模型新项目minbpe
【AiBase提要:】
⭐ GitHub标星量一天内达到1.2k
⭐ minbpe项目为LLM中的BPE算法提供清晰代码
⭐ minbpe项目提供两个Tokenizer，实现训练和编码解码功能
项目地址:https://top.aibase.com/tool/minbpe
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