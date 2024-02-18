换脸软件FaceFusion更新至2.3.0版本 面部交换更为自然

站长之家(ChinaZ.com) 2月18日 消息:FaceFusion换脸软件最新更新至2.3.0版本，此次更新带来了一系列的改进和优化，让用户能够更加便捷和高效地使用这一面部识别工具。

新版本采用了先进的68点面部标记模型，这种高精度技术可以详细标记出人脸上的关键位置，如眼睛、鼻子和嘴巴等。通过这一技术的应用，可以提升wave2lip（口型同步）输出的效果，使面部交换更为自然、更准确。

项目地址：https://top.aibase.com/tool/facefusion

除了面部标记模型的升级，新版本还有效处理了面部边缘情况。通过先进的算法优化，软件能够更好地处理面部边缘情况，确保即使在面部姿态不常见的情况下，也能实现稳定和准确的面部识别与处理。此外，发现2dfan4模型在稳定性上超过了retinaface模型，带来了更为稳定和准确的面部交换效果，显示出软件在面部识别方面的显著进步。

为了进一步提高面部识别的效率和简便性，开发者还将复杂的68点面部标记模型转换成了一个简化的版本，即只包含5个关键点的面部标记模型。这5个关键点通常代表了面部的关键区域，如两个眼睛的中心、鼻尖和两边嘴角。尽管减少了面部关键点的数量，但简化的5点模型仍然能够支持高效的面部识别和处理，适用于需要快速且准确面部定位的应用场景。

这种从68点到5点的转换展示了开发者在优化算法和提高处理速度与准确性方面的不懈努力，旨在改善用户体验和扩大技术的应用范围。FaceFusion2.3.0版本的更新使得用户能够更加轻松地进行面部交换和编辑，为用户带来更多便利和乐趣。

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