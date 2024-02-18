首页 > 业界 > 关键词  > FaceFusion最新资讯  > 正文

换脸软件FaceFusion更新至2.3.0版本 面部交换更为自然

2024-02-18 11:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月18日 消息:FaceFusion换脸软件最新更新至2.3.0版本，此次更新带来了一系列的改进和优化，让用户能够更加便捷和高效地使用这一面部识别工具。

新版本采用了先进的68点面部标记模型，这种高精度技术可以详细标记出人脸上的关键位置，如眼睛、鼻子和嘴巴等。通过这一技术的应用，可以提升wave2lip（口型同步）输出的效果，使面部交换更为自然、更准确。

image.png

项目地址：https://top.aibase.com/tool/facefusion

除了面部标记模型的升级，新版本还有效处理了面部边缘情况。通过先进的算法优化，软件能够更好地处理面部边缘情况，确保即使在面部姿态不常见的情况下，也能实现稳定和准确的面部识别与处理。此外，发现2dfan4模型在稳定性上超过了retinaface模型，带来了更为稳定和准确的面部交换效果，显示出软件在面部识别方面的显著进步。

为了进一步提高面部识别的效率和简便性，开发者还将复杂的68点面部标记模型转换成了一个简化的版本，即只包含5个关键点的面部标记模型。这5个关键点通常代表了面部的关键区域，如两个眼睛的中心、鼻尖和两边嘴角。尽管减少了面部关键点的数量，但简化的5点模型仍然能够支持高效的面部识别和处理，适用于需要快速且准确面部定位的应用场景。

这种从68点到5点的转换展示了开发者在优化算法和提高处理速度与准确性方面的不懈努力，旨在改善用户体验和扩大技术的应用范围。FaceFusion2.3.0版本的更新使得用户能够更加轻松地进行面部交换和编辑，为用户带来更多便利和乐趣。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Stat Pick AI:用AI分析NBA数据

    Stat Pick AI是一个能够分析NBA数据并提供AI预测的工具。它可以根据用户输入的NBA Prop Pick给出定制报告，包括相关统计数据和AI分析。用户可以根据报告的结果进行投注决策。

    AI NBA 数据分析

  • Servcy:一应用，管理无忧

    Servcy是为创始人、CXO、自由职业者和软件开发人员打造的应用。我们通常使用不同的软件来管理工作日，但如果您可以在一个地方掌控所有工具呢？Servcy帮助您在一个地方查看、分析和完成所有工作。

    工作管理 协作 时间跟踪

  • ttsMP3.com:免费多语言文本转语音工具

    ttsMP3是一个免费的多语言文本转语音工具，支持28种以上的语言和口音。用户可以将文本转换为自然流利的语音，并可在线收听或下载为MP3文件。适用于电子学习、演示、YouTube视频以及提高网站的可访问性等场景。

    文本转语音 多语言 免费

  • Cubit Incorporated:IT服务：移动、网站、UI/UX、人工智能、聊天机器人

    Cubitkey是尼泊尔的IT服务提供商，提供移动应用开发、网站开发、UI/UX设计、品牌设计、数字营销、人工智能和聊天机器人等服务。他们致力于满足客户的目标，无论是初创公司还是成熟企业。他们的专业精神使他们在竞争激烈的市场中脱颖而出。

    IT服务 移动应用开发 网站开发

  • Tagalytics Pro:AI生成Instagram和TikTok的精彩标题和标签

    Tagalytics Pro是一款使用人工智能技术基于图像分析为Instagram和TikTok生成引人注目的标题和标签的工具。它可以分析您的图片并生成最佳的标题和标签，帮助您提升社交媒体的曝光度和用户互动。该工具提供简单透明的定价，适用于偶尔使用的用户。

    人工智能 社交媒体 Instagram

  • Langcheck:1工具，让你的英语变得像母语一样

    Langcheck是一款面向非母语使用者的工具，只需将文本粘贴进去，点击一次即可使你的写作与母语使用者无法区分。

    写作 英文 修饰

  • Dittto:修复您的网页首页英文介绍，无需花费大量时间研究

    Dittto是一个AI辅助工具，旨在帮助您优化网页首页英文介绍，提高转化率。它提供了网站定位审核、品牌声音推荐、AI生成英雄文案等功能，帮助您快速创建出令人满意的英文介绍。Dittto还提供了保存变体、A/B测试等功能，让您能够更好地管理和优化您的网页首页英文介绍。Dittto的AI模型经过训练，能够理解您公司的独特定位，并不断自我改进，使生成的文案更加精准。您可以免费试用Dittto，开始优化您的网页首页英文介绍。

    AI辅助 网页优化 英文介绍

  • Mypaa AI:解锁你周围的世界

    Mypaa AI是一款快速、强大且真正会话式的AI助手。它可以回答你对任何城市或城镇的问题，并提供实时答案。无论你是在旅行、工作还是生活中，Mypaa AI都可以帮助你解锁周围世界的信息。

    旅行 AI助手 实时答案

  • AgentHub:无需编码，构建和托管AI驱动的业务自动化

    AgentHub是一个无代码平台，用于构建和托管AI驱动的业务自动化。它允许用户使用AI来自动化任何工作流程，无需编写一行代码。AgentHub提供了丰富的节点库，用户可以轻松地拖放和部署定制工具来满足业务需求。无论您是销售、软件开发、媒体、人力资源、财务分析、求职、教育、行政管理还是法律等领域，AgentHub都能帮助您实现自动化。

    AI自动化 无代码 工作流程

  • Intervidy:精确筛选和AI驱动的视频面试

    Intervidy是一款AI驱动的招聘软件，通过精确筛选和视频面试，帮助企业更准确地找到合适的候选人。通过AI分析候选人的简历，提供详细的评分和原因解释。候选人可以随时完成交互式的视频面试，而AI则提供深入的评估和反馈。Intervidy不仅仅是为了填补职位空缺，更是为了找到团队的完美配合。

    招聘 人才 视频面试

  • Meetext:智能会议摘要工具

    Meetext是一款AI会议摘要工具，能够自动总结课程、会议、医疗和法律谈话，提高工作效率。它具有自定义提示、云存储、安全登录、多语言支持、关键见解突出和可负担的价格等独特功能。通过Meetext，您可以轻松开始录音、编辑和定制录音，并利用AI快速生成摘要。

    会议摘要 AI 智能工具

  • Airbnb Generator:创建无法抗拒的Airbnb列表

    Airbnb生成器是一个强大的AI工具，可在几分钟内为您的出租房屋创建引人注目的列表。它结合了AI的精确度和个性化的优势，以唤起您的房屋的独特魅力。利用简单的表单填写，您将在2分钟内收到令人惊叹的Airbnb描述。让我们的工具为您的房屋提供完美的展示，您将有更多时间专注于为客人创造难忘的体验。

    Airbnb 房屋出租 旅行

  • Retell AI:为开发者构建人类般的对话语音AI

    Retell AI是一个能够帮助开发者在一天内构建人类般对话语音AI的API。它具有大约800毫秒的响应时间，并能够处理中断。使用Retell AI，您可以体验到与真实对话一样自然和流畅的交互。

    人类般的对话AI 语音交互 800ms低延迟

  • Persuva ai:提升转化率的AI推销文案生成工具

    Persuva是一款AI推销文案生成工具，它通过学习资源和整合营销解决方案，帮助企业制作引人注目的销售文案。该工具可以根据您的目标受众一键生成定制的销售文案，节省您大量的时间和精力。Persuva结合先进的技术和专业的撰写方法，为您提供丰富的经验和知识，帮助您解决业务中的独特挑战，确保您的营销文案真正引起共鸣。无论您是要提升品牌知名度，增加销售量，还是实现其他营销目标，Persuva都能帮助您实现。

    AI推销文案 营销解决方案 个性化文案生成

  • Soopra AI Personality Engine:构建个人AI未来

    Soopra是世界上具有开创性人格引擎的个人AI未来，让您打造、控制和变现独特的数字身份，包括声音、形象和记忆。深入用户中心的平台，促进负责任的AI创新、隐私和所有权。

    AI 个人AI 数字身份

  • TalentRecipe:外国人エンジニアの紹介プラットフォーム

    TalentRecipe（タレントレシピ）は、生成AIを活用した人材紹介プラットフォームです。外国人エンジニア紹介業務にかかる時間を削減し、安定した品質で、企業や組織にとって最適なエンジニアチームを構築できるよう、採用プロセスに課題を抱えている皆様をサポートいたします。

    外国人エンジニア AI 人材採用

  • ResumeOptimizerPro:简历优化工具

    ResumeOptimizerPro是一款基于人工智能的简历优化服务。它可以帮助用户优化简历，使其更好地与任何工作匹配。功能包括：专业摘要、工作经历优化、技能优化、适应ATS的模板等。通过使用ResumeOptimizerPro，用户可以更好地定位自己的简历，提高获得面试的机会。

    简历优化 人工智能 面试机会

  • GPTkids AI:智能教育辅助工具

    GPTkids是一款智能教育辅助工具，提供在线辅导、作业解答、论文写作等服务。它具有强大的语言理解和生成能力，可以帮助学生解决学习难题。

    教育 辅导 作业

  • UncensorGPT:无限制的GPT聊天

    UncensorGPT.com是一个提供无规则和无审查的GPT聊天平台。用户可以自由畅聊，体验开放对话的自由。产品具有强大的AI功能，使用户可以与AI进行无限制的互动。

    UncensorGPT GPT聊天 无审查

  • Venixs:AI客户成功系统

    Venixs是一款商业导向的AI客户成功系统，通过无缝集成AI实现卓越的效率和以客户为中心的成功。它重新定义了成功作为持续发展的演变。Venixs提供无缝的支持体验，通过自然直观的交互方式，简化问题解决流程，提供智能的工作流程管理和协作，为团队带来卓越的效率，同时提供定制化的AI响应，满足特定业务需求。定价灵活透明，适应不同规模的团队需求。

    AI客户成功 工单管理 团队协作

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM