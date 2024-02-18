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​软银创始人计划筹集1000亿美元，创建人工智能芯片公司与Nvidia竞争

2024-02-18 11:39 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🚀 软银集团创始人孙正义计划通过项目伊邪那岐（Project Izanagi）筹集1000亿美元，创建人工智能芯片公司，旨在与Nvidia竞争。

2. 🧠 项目旨在为人工通用智能（AGI）的发展做出贡献，孙正义对AGI充满热情，并认为在未来10年内AGI将成为现实。

3. 💪 该计划将作为对软银旗下Arm控股的补充，尚不清楚伊邪那岐项目的人工智能处理器是否会依赖Arm开发的指令集架构（ISA）。

站长之家(ChinaZ.com) 2月18日 消息:软银集团创始人孙正义计划通过新的芯片创业项目，名为Project Izanagi，筹集高达1000亿美元的资金。此举旨在建立一家人工智能芯片公司，直接与Nvidia展开竞争。据悉，孙正义将这一计划视为对人工通用智能(AGI)发展的重要贡献，他坚信这将导致机器在智力上超越人类。

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图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

该项目的目标是为软银旗下Arm控股提供补充，Arm致力于设计处理器架构。然而，目前尚不清楚伊邪那岐项目设计的人工智能处理器是否会依赖Arm开发的指令集架构（ISA）。同时，该项目如何与Arm据称计划为各种工作负载创建参考芯片设计共存，也是一个未解之谜。

值得一提的是，该项目的命名灵感来自于日本创世神话中的“Izanagi”，反映了孙正义对项目的雄心壮志。然而，要成功建立一家能够与Nvidia竞争的公司并非易事。Nvidia不仅拥有众多优秀的硬件工程师和竞争激烈的硬件产品，还拥有无处不在的CUDA软件堆栈。这使得与已经发展了16年之久的系统竞争变得异常困难。

孙正义对AGI的热情可谓异常强烈，尽管在创业投资方面曾经面临多次挫折。他告诉一群日本企业客户，要么拥抱人工智能，要么面临被抛在后面的风险，强调了AGI的变革潜力。据报道，孙正义表示:“AGI是每个人工智能专家追求的目标，但当你询问他们关于详细定义、数字、时间、计算能力、AGI比人类智能更聪明多少等问题时，大多数人都无法回答。我有我的答案:我相信AGI将在10年内成为现实。”

截至2021年12月31日，软银的财务状况强劲，现金及现金等价物达到6.2万亿日元（约410亿美元）。据报道，孙正义计划从软银投资300亿美元，其余的700亿美元可能来自中东机构。资金和执行计划的具体细节仍在确定中，该项目可能在计划稳定时进一步发展。孙正义在投资方面的灵活性众所周知，他以突然改变主意而闻名。

值得注意的是，这个计划与与OpenAI的Sam Altman的任何合作是分开的，尽管据报道，孙正义和Altman曾讨论过在半导体制造领域合作的可能性。

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