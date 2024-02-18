ComfyUI发布3D Pack 可快速将图片转换为3D模型

站长之家（ChinaZ.com）2月18日 消息:ComfyUI最新的3D Pack现已发布，让用户可以快速将图片转换为3D模型，并在RTX3080GPU上不到30秒内完成。这一新功能让用户能够直观地查看3D模型，并自动创建多个相机角度，从各种方向全方位地查看3D模型。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/comfyui-3d-pack

为了提高模型质量，ComfyUI3D Pack还集成了多种先进的3D处理算法，例如大视图高斯模型（LGM）和三平面高斯变换器(Triplane Gaussian Transformers)。这些算法通过3D高斯扩散的方式改善模型外观，使其更加真实和立体。

除了提供了多种先进算法外，ComfyUI3D Pack还为用户提供了一套工具和工作流，使用户能够轻松将2D图像转换为3D模型，并进行进一步的处理和优化。此外，该工具还支持多种格式导出，让用户能够方便地分享和使用他们的3D模型。

有了ComfyUI3D Pack，用户可以更轻松地处理和优化3D图像，使其看起来更加真实、生动。这一新功能无疑将为用户带来全新的体验和方便，让他们能够更好地应用3D技术于各种领域中。

（举报）