小米14 Ultra外观公布 并开启预约：可享24期免息等福利

站长之家（ChinaZ.com）2月18日 消息:随着龙年的到来，小米带来了其龙年首款影像机皇——小米14Ultra，并宣布即将在天猫小米官方旗舰店开启预约。

这款备受期待的新机不仅带来了强大的影像功能，还为用户准备了丰富的预定福利，包括限时赠送399元小米尊享礼盒、24期免息、以旧换新至高补贴1500元以及延保碎屏保5折等优惠。

据悉，小米14Ultra将于2月22日19点发布。

它采用了6.73英寸的直屏设计，刷新率高达120Hz，分辨率为3200*1440。同时，它还支持HDR10+技术，最高亮度可达3000尼特，为用户带来出色的视觉体验。无论是观看高清视频还是玩游戏，都能享受到清晰、流畅的画面。

在性能方面，小米14Ultra搭载了高通骁龙8Gen3处理器，配备了LPDDR5X内存和UFS4.0存储。这样的配置保证了手机在处理各种任务时都能游刃有余，无论是多任务处理还是大型游戏的运行，都能轻松应对。

此外，小米14Ultra还提供了三种存储组合供用户选择，包括12GB+256GB、16GB+512GB和16GB+1TB。这样的存储配置满足了不同用户的需求，无论是存储大量照片、视频还是安装各种应用，都能轻松满足。

在续航方面，小米14Ultra内置了5300mAh的大容量电池，并支持90W有线快充和50W无线快充。这意味着即使在忙碌的一天中，也能随时为手机充电，保持手机的持续使用。

系统方面，小米14Ultra运行基于安卓14的澎湃OS，为用户带来更加流畅、智能的操作体验。无论是界面设计还是功能优化，都展现了小米对于用户体验的极致追求。

相机方面，小米14Ultra配备了强大的四摄系统，包括5000万像素的索尼LYT900主摄、5000万像素的3.2x长焦镜头、5000万像素的5x长焦镜头和5000万像素的超广角镜头。这一组合为用户带来了出色的拍照效果和更多的拍摄可能性，无论是日常拍摄还是专业摄影，都能轻松应对。

综上所述，小米14Ultra凭借其出色的性能、卓越的拍照能力和出色的续航体验，成为了市场上的热门之选。而在2月22日19点的发布会上，我们还将了解更多关于这款手机的详细信息。

（举报）