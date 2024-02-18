魅族宣布All in AI 将停止传统「智能手机」新项目

站长之家（ChinaZ.com）2月18日 消息:魅族今日宣布，将全面进军人工智能领域，并停止传统智能手机新项目的开发。魅族将全力投入「明日设备」AI For New Generations 的研发和创新，致力于为用户打造全新的人机交互体验和智能生活方式。

魅族表示，当前智能手机行业正面临着前所未有的挑战，单纯依靠硬件升级和参数竞争已无法满足用户日益多样化的需求。为了寻求可持续发展，魅族经过两年的战略布局和技术预研，决定 All in AI，以人工智能技术为核心，重构未来科技生态。

据悉，魅族将重点打造 AI Device 产品，以人工智能技术赋能传统硬件，为用户提供更加智能、便捷、个性化的使用体验。首款 AI Device 硬件产品将于今年内正式发布，并将与全球顶尖的 AI Device 厂商展开正面竞争。

魅族将面向 AI 时代全新打造手机端操作系统，构建起 AI 时代操作系统的基建能力。2024年，魅族将对 Flyme 系统进行系统更新，重点优化 AI 性能和交互体验，为用户提供更加流畅、智能的操作体验。

为了保障用户体验和服务，魅族在 All in AI 过渡期内，将继续为原魅族 Flyme、Flyme Auto、Flyme AR、MYVU、PANDAER 以及无界智行业务的用户提供正常的使用体验和服务。同时，魅族现有的线下渠道和售后服务体系也将继续为用户提供便捷、优质的服务体验。

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