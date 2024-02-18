AI视频之战升级:Runway、Stability积极应对OpenAI的Sora

**划重点:** 1. 🌐 Runway首席执行官Cristóbal Valenzuela对OpenAI的Sora视频AI模型进行了回应:“game on.”，标志着视频AI竞赛正式启动。 2. 🚀 视频AI领域竞争激烈，Runway近期推出Gen-2更新，而Google和Stability AI也相继推出了Lumiere和SVD1.1等新模型。 3. 💡 Runway在2023年6月估值15亿美元，近期推出了Multi Motion Brush，而Sora的功能和局限性尚不明确。

站长之家（ChinaZ.com）2月18日 消息:近日，OpenAI推出了新的Sora视频AI模型的演示，Runway首席执行官Cristóbal Valenzuela在当天发表了两个字:“game on.”，为视频AI领域的激烈竞争拉开了序幕。

在视频AI黄金竞赛中，Runway不久前发布了Gen-2更新，令人惊艳了一把。三周前，Google推出了Lumiere视频AI生成模型，而就在上周，Stability AI推出了SVD1.1，这是一个用于生成更一致AI视频的扩散模型。

对于Sora的消息，Stability AI首席执行官Emad Mostaque对此作出了积极回应，称OpenAI首席执行官Sam Altman为“巫师”。

今天的Sora消息彻底消除了关于OpenAI“跳跃鲨鱼”的传言，以及Andrej Karpathy离职的传闻;有关其突然进入网络搜索产品业务的报道;以及Sam Altman的7万亿美元人工智能芯片项目。

回顾一下，去年六月，Runway估值15亿美元，通过包括Google和Nvidia在内的投资者筹集了1.41亿美元。今年一月，Runway宣布通过其Multi Motion Brush为AI视频添加了多重运动控制。而Sora的功能和局限性目前尚不清楚。

有趣的是，记者在昨天采访了Runway的创意总监Jamie Umpherson，他分享了该公司一个非常引人注目且巧妙的非视频推广艺术项目——Gen-2Book of Weights。这是一本纯数字的模型权重的模拟印刷小册子，是6834卷中的第一卷，也将是Gen-2模型权重整个系列的一部分。“这是一个有趣的实验，”他告诉我，表示这是一个经过讨论的创意实验想法，让模型的权重变得有形、可视化，可以真实地被消费。

然而，眼下，Runway必须聚焦于与OpenAI和其他竞争对手保持同步，以在视频AI竞赛中保持竞争力。

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