报告：到 2028 年，全球在移动消息传递上的生成AI支出将达到 110 亿美元

划重点: 1. 🚀2024年至2028年，企业在移动消息渠道上的生成AI支出预计将增长1250%，从2024年的8.3亿美元增至110亿美元。 2. 🤖 预测自动化内容个性化将是未来增长的关键推动因素，涵盖营销活动和通过聊天机器人进行的客户互动等方面。 3. 📲 研究建议消息供应商在所有富媒体消息渠道上应用生成AI，包括聊天机器人和RCS（富通信服务），以实现在不同渠道上客户体验的统一。

站长之家（ChinaZ.com）2月18日 消息:Juniper Research发布的最新研究报告显示，未来四年内，企业在移动消息渠道上的生成AI支出预计将增长1250%，从2024年的8.3亿美元激增至110亿美元。这一巨大增长的关键推动因素被预测为自动化内容个性化，包括营销活动和聊天机器人进行的客户互动。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

生成AI是人工智能的一个子集，在应用于移动消息时，它创造了新的功能，包括总结对话、为聊天机器人提供动力以及为移动营销活动生成超个性化的内容。为了最大化生成AI对全渠道战略的影响，报告建议消息供应商在所有富媒体消息渠道上应用生成AI，包括聊天机器人和RCS（富通信服务）。通过这样做，全渠道战略将从在不同渠道上提供一致的客户体验中受益。

研究还预测，苹果今年通过iOS设备支持RCS将推动到2028年全球活跃RCS用户数达到29亿。因此，到2028年，移动消息中40%以上的生成AI支出将归因于RCS，这归功于其丰富的媒体特性和能够纳入原生消息应用程序。

研究报告的作者Molly Gatford表示:“将生成AI纳入全渠道战略将为企业提供一条实现投资回报的途径。创建个性化的营销活动将使移动消息成为可行的销售渠道，与已建立的在线应用程序和实体店竞争以获取收入。”这突显了生成AI在推动移动消息领域创新中的关键作用。

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