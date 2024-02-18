Advisory与ChatGPT开发者合作推出生成式AI工具NoraGPT

**划重点:** 1. 🤖 Advisory与ChatGPT开发者OpenAI合作，推出自定义生成式AI工具NoraGPT。 2. 💡 NoraGPT在Advisory内部安全环境中使用，具有人类般的记忆能力，助力文件管理。 3. 💼 Advisory首席执行官Kevin Lavin表示，NoraGPT将广泛应用于欺诈检测、安全领域，并预计在各个方面带来显著影响。

站长之家（ChinaZ.com）2月18日 消息:Advisory与ChatGPT开发者OpenAI合作，于2月16日推出了一款名为NoraGPT的生成式人工智能（AI）工具。该工具在Advisory的安全环境中得以应用，以确保员工和客户的数据保护。NoraGPT具备人类般的记忆能力，包括长期和“永久”记忆，与Advisory自身的AI解决方案相一致，并对文件管理提供支持。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Advisory首席执行官Kevin Lavin在接受路透社采访时表示:“从内部看，它将影响我们每个方面、每个功能领域。” Lavin预计AI工具将被应用于欺诈检测、安全和保障领域，以及提升客户接待。“这将是更多，”他补充道。

Lavin还表示，AI将在初期在整体范围内带来约25%的内部成本节省，包括减少分包商和减缓新员工的招聘。Advisory拥有超过2000名员工，为55个国家的3000多名客户提供服务。

在中东地区，Advisory去年4月在迪拜设立了一个专门从事业务转型和重组的分部，并计划将当前在利雅得的办公室定位为中心。Lavin表示:“沙特阿拉伯市场正在快速增长，对我们所做的事情有需求，我们希望参与其中。”

除Advisory外，包括诺基亚和主要制药公司在内的多家公司纷纷采用生成式AI，以提高效率并降低成本。然而，专家们同时指出可能存在的法律和伦理问题。

Advisory与OpenAI合作推出的NoraGPT将在公司内部各方面产生深远影响，为欺诈检测、安全领域以及客户接待提供更多支持。

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