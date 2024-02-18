LangChain 的 LLM 应用开发平台LangSmith正式开放

站长之家（ChinaZ.com）2月18日 消息:LangChain的LLM应用开发平台LangSmith正式开放给了所有人使用，同时宣布获得了Sequoia领投的A轮融资。LangSmith是一个统一的DevOps平台，用于开发、协作、测试、部署和监控LLM应用程序。它是LangChain的重要组成部分，为用户提供了从原型到生产的一体化开发体验。

官网地址:https://top.aibase.com/tool/langsmith

LangSmith是一个全方位的开发平台，无论您是否使用LangChain构建，都能够支持LLM驱动的应用程序开发。无需工程经验，您可以在LangSmith Hub上手工制作、版本设置和注释提示，与团队成员协作，确保应用行为恰到好处。

LangSmith具有强大的迹线功能，让用户轻松共享链跟踪，为任何拥有共享链接的人提供可解释性。此外，通过LangSmith Annotation Queues，用户可以为迹线添加人类标签和反馈，构建数据集并进行评估、提示和微调。

LangSmith提供了丰富的测试和评估功能，可以在大型测试套件上测量质量，并支持人工反馈或使用AI辅助评估。用户可以使用现成的或自定义的评估器，检查迹线的相关性、正确性、危害性等，确保应用程序的稳定性和质量。

LangSmith还提供了高级过滤、在线自动评估、成本跟踪等功能，帮助用户检查异常和错误，发现潜在的延迟问题。无论您的应用程序是否使用Python或TypeScript编写，LangSmith都能为您提供帮助，并保证数据安全存储在用户环境中。

LangSmith是将LLM应用程序从原型到生产的关键组成部分，为用户提供了可靠的GenAI应用程序交付解决方案。无论您是初学者还是专业开发人员，LangSmith都能帮助您快速、高效地构建和部署LLM驱动的应用程序。

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