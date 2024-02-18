小米 14 Ultra官宣2月22日发布

站长之家（ChinaZ.com）2月18日 消息:小米公司终于在今日揭晓了备受瞩目的小米14Ultra手机发布会的具体日期和时间。这场备受期待的活动将于2月22日19点正式拉开帷幕，而此次发布会更是被小米官方命名为首场“人车家全生态”发布会。这一名称不禁让人猜想，除了备受关注的小米14Ultra手机外，是否还会有更多关于汽车和智能家居方面的惊喜消息。

小米官方在宣布发布会定档的同时，也透露了此次发布会的主题——“影像新层次，从此全面展开”。

据悉，小米14Ultra将采用6.73英寸的直屏设计，刷新率高达120Hz，分辨率为3200*1440。同时，它还支持HDR10+技术，最高亮度可达3000尼特，为用户带来出色的视觉体验。

在性能方面，小米14Ultra将搭载高通骁龙8Gen3处理器，配备LPDDR5X内存和UFS4.0存储。此外，它还将提供12GB+256GB、16GB+512GB和16GB+1TB三种存储组合供用户选择。

在续航方面，小米14Ultra内置了5300mAh的大容量电池，并支持90W有线快充和50W无线快充，确保用户在享受高性能的同时，也能拥有出色的续航体验。

系统方面，小米14Ultra将运行基于安卓14的澎湃OS，为用户提供更加流畅、智能的操作体验。

相机方面，小米14Ultra配备了强大的四摄系统，包括5000万像素的索尼LYT900主摄、5000万像素的3.2x长焦镜头、5000万像素的5x长焦镜头和5000万像素的超广角镜头。这一组合无疑将为用户带来出色的拍照效果和更多的拍摄可能性。

在售价方面，小米14Ultra的16GB+512GB版本售价为1499欧元，其他版本的具体售价尚未公布。此外，该机的重量为220克，厚度为9.2毫米（不含相机凸起位置），并具备IP68级别的防水性能。

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