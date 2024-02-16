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支付宝出境游春节洞察：消费更多元、出行更低碳，已超2019同期

2024-02-16 15:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息:2024年春节超长假期，中国免签“朋友圈”扩容，国际航班航线运力增长，出入境游热度持续上升形成短期旺季。大年初七，支付宝分享春节跨境游数据分析，显示时隔四年春节再次成为全球旅游消费的高峰期，并呈现明显的“双向”升温趋势。

出境游消费强劲复苏支付场景更高频多元

目前，支付宝覆盖全球70多个国家和地区、800万海外商家，伴随国人走遍世界。春节期间，支付宝和海外商家拓宽“惠出境”服务，为中国游客提供多项汇率、交通和消费优惠，便利游客地道游全球。

支付宝出境游数据显示，春节期间支付宝用户的境外消费笔数已是2019年同期水平的107%，其中消费金额同比2023年增长140%。伴随着出境游的强劲复苏，也显示出用户出游偏好更多样，移动支付场景更普遍和多元化。

其中，港澳、东南亚和日韩等就近目的地受追捧，而欧美、澳洲、北美、中东等远程目的地也逐步回暖，表明中国游客旅行半径和选择正不断拓宽。从消费金额来看，香港、日本、澳门、泰国、马来西亚、新加坡、韩国、法国、澳大利亚以及加拿大是最受支付宝用户青睐的十大目的地。

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图说:新加坡著名的裕华国货拉起横幅欢迎中国游客

2023年年底起，东南亚黄金旅游线路“新马泰”三国陆续对中国释出免签利好政策，这三地在龙年春节吸引游客的消费金额相比全面免签前的2023年五一黄金周增长达80%。从支付宝出境游东南亚板块数据表现看，对比2023年春节更是获得了近580%的巨幅增长。其中泰国位居消费金额榜首，马来西亚亦表现亮眼，是三地中消费增幅最大的国家。

旅游消费场景多元化也是龙年春节出境游一大特色。除了商圈和免税店购物、酒店度假等传统消费热点，更拓展到特色旅游、地方餐饮、本地交通和文娱消费等“沉浸式”旅游体验。和2019年春节相比，人们在地方及特色餐饮上的消费持续攀升，餐饮消费金额增幅达70%，体现了中国游客对高质量旅游体验的追求。

同时，近年来支付宝着力拓展境外短途交通服务，目前支持境外包括打车、租车、公交出行、电动滑板车、高铁等多种出行方式，让境外数字出行订单大幅攀升。特别是多样化公交服务接入，让交通出行的客单成本相比2019年降低了约60%。国人旅游的碳足迹更“轻”了，“可持续旅行”也成为如今支付宝用户出境游的一大亮点。

大湾区生活圈初成 跨境移动支付大涨

大湾区文旅产业互联互通深化，港澳特区政府均联动各界举办丰富多彩的春节特色活动，让港澳更成为春节短途出游游客的最爱。目前，支付宝在港澳商户覆盖率均超过90%;游客港澳交易量从除夕后开始上涨，日日攀新高。

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图说:澳门的官也街上人流如织

香港特区优化口岸通关政策后，这个春节，支付宝用户在港的消费交易笔数较2019年同期显著增长45%。游客们不仅热衷买买买，更善用当地交通，一码通行沉浸式旅游。支付宝已广泛接入的港铁、巴士、天星小轮以及叮叮车，成为了最受游客青睐的出行选择，每位用户平均扫码乘坐交通工具超3次。而澳门旅游业，特别是手信店、药妆店、度假酒店等也受益于港珠澳交通便利和春节的假日红利，相比2019年春节，交易金额增长130%。

一部手机游中国 做境外游客生意的中国商户数增5.6

春节日益“国际化”，带动入境游升温加速。目前，有超过20个国家和地区将春节作为法定节假日，全球约五分之一的人口以不同形式庆祝农历新年。今年，借助跨境移动支付服务的普及，更多境外游客能更顺畅地体验原汁原味的中国年;而更多商家、特别是中小商户也能零技术成本启动“跨国”游客生意。2023年杭州亚运会前，通过蚂蚁集团的Alipay+创新跨境支付技术解决方案，韩国、马来西亚、泰国等7个国家和地区的用户，已可用平时在家常用的10个电子钱包，来华直接扫码支付;其它国家和地区的朋友，也能通过支付宝绑外卡，实现“一部手机游中国”。

10月以来，蚂蚁集团入境游服务数据呈现明显“暖意”，龙年新春，境外游客使用境外电子钱包入境消费金额同比去年春节增长近32倍，使用支付宝消费金额增长5倍， 助力了各地旅游和零售业增长。中国商家做起境外游客生意的活跃商户数较2023年春节增长5.6倍。其中，港澳台居民入境、华侨回国探亲和外国游客体验式旅游成三大入境消费主力。中国香港、马来西亚、中国澳门、韩国以及泰国是春节期间主要客源地，广东、上海、福建、浙江为接待入境移动支付用户最多的地区。

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图说:澳门钱包MPay用户春节期间在珠海消费

借助移动支付，境外游客能更深度体验中国大城小镇的风景人文，足迹遍及火锅店、奶茶铺、名胜古迹和小众景点。特别是在大湾区，港澳同胞真正实现了“跨境数字生活圈”。港澳旅客在春节前就开始北上买年货、美发美甲等美丽消费也成为今年刚需。春节前，盒马、山姆、Costco接待了一波又一波的北上客流。今年1月香港市民在内地使用 “港版支付宝”AlipayHK日均交易笔数和金额较去年2月通关后增加10至15倍。在内地扫码乘车也成了香港市民娴熟的出行习惯，占1月份在内地整体交易笔数的三分之一。今年，除了珠三角、长三角外，境内火爆的东北游，也将更多境外游客吸引到哈尔滨和沈阳体验冰雪世界。

国家金融与发展实验室副主任曾刚表示:从春节业务趋势来看，跨境移动支付服务越来越成为顺滑国际旅行体验的关键，也为商家和各国旅游部门提供了更多直达用户和跨境推广的渠道。

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