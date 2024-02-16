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比亚迪旗下纯电动超跑仰望U9将于2月25日上市

2024-02-16 12:11 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月16日 消息:近日，据汽车之家报道，比亚迪旗下高端品牌仰望的一款纯电动超跑——仰望U9，将于2月25日正式上市。

仰望U9以其激进的外观造型和强大的动力性能，吸引了众多消费者的关注。新车采用了时空之门家族式设计语言，C型标志性大灯使得前脸极具辨识度。而蝴蝶门开启方式，更是将其超跑属性展现得淋漓尽致。

比亚迪

在车身尺寸方面，仰望U9的长宽高分别为4966/2029/1295（1338）mm，轴距为2900mm，车身总质量为2625kg，采用双门两座布局。车轮尺寸为275/35R21和325/30R21，提供多种颜色的刹车卡钳供消费者选择。此外，新车还将配备比亚迪云辇-X底盘系统，即使在三轮状态下也能实现平稳行驶。

动力部分是仰望U9的一大亮点。新车搭载四轮独立电机，峰值功率均为240kW，系统总功率超过1300匹马力。这使得仰望U9在0-100km/h加速上能够达到惊人的2秒级，动力表现异常凶猛。

目前，比亚迪仰望旗下首款车型仰望U8已经发售，售价为109.8万元。对于即将上市的仰望U9，其售价保守估计也将会在百万元以上。这无疑将进一步巩固比亚迪在高端市场的地位，为消费者提供更多优质的选择。

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